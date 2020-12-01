https://ria.ru/20201201/legenda-muzeya-ne-stalo-iriny-antonovoy-1587230946.html

Легенда музея: не стало Ирины Антоновой

Легенда музея: не стало Ирины Антоновой

На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником.

2020-12-01T19:36

2020-12-01T19:36

2020-12-01T19:36

умерла ирина антонова

культура

ирина антонова

искусство

видео

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Ее вклад в музей и культуру огромен: Ирина Александровна открыла в ГМИИ Отдел личных коллекций, возглавила подготовку "музейного городка" – проекта-мечты основателя музея Ивана Цветаева. Антонова проводила научные конференции и музыкальные фестивали. Благодаря ей Москва в 1974 году увидела знаменитую "Мону Лизу" Да Винчи. Она же в Россию привозила Пикассо, Дали, Караваджо, Уорхала и даже коллекции домов моды Шанель и Диор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Легенда музея: не стало Ирины Антоновой На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником. Ее вклад в музей и культуру огромен: Ирина Александровна открыла в ГМИИ Отдел личных коллекций, возглавила подготовку «музейного городка» – проекта-мечты основателя музея Ивана Цветаева. Антонова проводила научные конференции и музыкальные фестивали. Благодаря ей Москва в 1974 году увидела знаменитую «Мону Лизу» Да Винчи. Она же в Россию привозила Пикассо, Дали, Караваджо, Уорхала и даже коллекции домов моды Шанель и Диор. 2020-12-01T19:36 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, умерла ирина антонова, культура, ирина антонова, искусство, видео