https://ria.ru/20201201/legenda-muzeya-ne-stalo-iriny-antonovoy-1587230946.html
Легенда музея: не стало Ирины Антоновой
Легенда музея: не стало Ирины Антоновой
На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником.
2020-12-01T19:36
2020-12-01T19:36
2020-12-01T19:36
умерла ирина антонова
культура
ирина антонова
искусство
видео
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Ее вклад в музей и культуру огромен: Ирина Александровна открыла в ГМИИ Отдел личных коллекций, возглавила подготовку "музейного городка" – проекта-мечты основателя музея Ивана Цветаева. Антонова проводила научные конференции и музыкальные фестивали. Благодаря ей Москва в 1974 году увидела знаменитую "Мону Лизу" Да Винчи. Она же в Россию привозила Пикассо, Дали, Караваджо, Уорхала и даже коллекции домов моды Шанель и Диор.
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Легенда музея: не стало Ирины Антоновой
На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником. Ее вклад в музей и культуру огромен: Ирина Александровна открыла в ГМИИ Отдел личных коллекций, возглавила подготовку «музейного городка» – проекта-мечты основателя музея Ивана Цветаева. Антонова проводила научные конференции и музыкальные фестивали. Благодаря ей Москва в 1974 году увидела знаменитую «Мону Лизу» Да Винчи. Она же в Россию привозила Пикассо, Дали, Караваджо, Уорхала и даже коллекции домов моды Шанель и Диор.
2020-12-01T19:36
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PT1M22S
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, умерла ирина антонова, культура, ирина антонова, искусство, видео
Легенда музея: не стало Ирины Антоновой
На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником.
2020-12-01T19:36
true
PT1M22S
Легенда музея: не стало Ирины Антоновой
На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником.