https://ria.ru/20201201/lazar-1587140497.html

Раввин Лазар прокомментировал массовую свадьбу хасидов в Бруклине

Раввин Лазар прокомментировал массовую свадьбу хасидов в Бруклине

Решение американских властей оштрафовать организаторов массовой свадьбы хасидов в США в условиях пандемии можно понять, так же как и местную еврейскую общину -... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:20

2020-12-01T13:20

2020-12-01T13:20

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

берл лазар

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Решение американских властей оштрафовать организаторов массовой свадьбы хасидов в США в условиях пандемии можно понять, так же как и местную еврейскую общину - большинство ее членов уже переболели коронавирусом и имеют антитела, заявил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее заявил, что власти оштрафуют хасидскую синагогу, где 8 ноября проводилась свадьба, на которой в нарушение ограничений из-за коронавируса присутствовали несколько тысяч человек. Мероприятие было организовано общиной сатмарских хасидов в бруклинском Уильямсбурге. В октябре власти Нью-Йорка из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в некоторых кварталах Бруклина и Квинса, где проживает много ортодоксальных евреев, дополнительные ограничения. Они касались, в частности, работы компаний и вместимости в местах отправления культа.Отвечая на вопрос о том, с чем было связано проведение хасидами такой массовой свадьбы в Бруклине и мог ли это быть некий протест от усталости из-за введенных ограничений, главный раввин России заметил, что "бруклинская свадьба - это вовсе не протест"."Она произошла в общине сатмарских хасидов – очень закрытом сообществе, которое живет в своем небольшом районе, постоянно контактирует друг с другом и очень мало – с окружающим миром. Во время первой волны коронавируса там было заражение едва ли не на порядок больше, чем в окрестных местах. Соответственно, большинство переболело и получило иммунитет. Вот и решили – с нами уже ничего плохого не случится, значит, можно радоваться и праздновать", - сказал Берл Лазар.Что касается штрафа, добавил он, то "это дело властей". "Я думаю, что если таким образом власти хотели преподать урок другим группам людей – такое решение понятно и даже, наверное, оправдано", - отметил главный раввин России.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.

https://ria.ru/20200918/palomniki-1577452953.html

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новости - религия и мировоззрение, берл лазар, сша