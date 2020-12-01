https://ria.ru/20201201/korporatsiya-1587167130.html

В СЖР призвали применять жесткие меры против западных интернет-корпораций

В СЖР призвали применять жесткие меры против западных интернет-корпораций

В отношении западных IT-площадок и интернет-корпораций необходимо применять жесткие меры, поскольку такие компании понимают только "финансовую претензию",... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:01

2020-12-01T15:01

2020-12-01T15:01

тимур шафир

youtube

google

союз журналистов россии

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В отношении западных IT-площадок и интернет-корпораций необходимо применять жесткие меры, поскольку такие компании понимают только "финансовую претензию", считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, призвав также активизировать работу некоммерческого сектора в продвижении информации о нарушении прав российских СМИ."Какие-то репрессивные действия, здесь, безусловно, их надо проводить. С точки зрения того, как отвечать на тот же американский FARA, The Foreign Agents Registration Act, который с 1940-х годов уже очень активно используется ... финансово ударить по Google мы не сможем. Потому что ... мировая доля YouTube одного - порядка 16 миллиардов долларов чистой выручки", - сообщил Шафир в ходе круглого стола на тему "Двухцветный мир: борьба за правду", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Идею создания собственных платформ, альтернативных западным, секретарь СЖР поддержал, уточнив, "это вопрос не одного дня, это вопрос не одного года, это вопрос не одного рубля"."По сути дела, и Google, и интернет-гиганты, и все площадки - это транснациональные корпорации. И транснациональные корпорации, и монополисты понимают только один язык. Они не понимают языка воззвания, гневных писем, протестов со стороны общественных организаций, хотя это тоже необходимо делать, это тоже нужно. Они понимают финансовый не урон, но финансовую претензию... Это нужно делать, это нужно делать постоянно, это нужно делать планомерно. Вода камень точит", - считает Шафир.Секретарь СЖР также призвал активно использовать международные профессиональные и общественные институты, которые пока не на слуху, но при этом также имеют вес в сфере защиты прав журналистов как трудящихся людей."Если говорить о практических шагах, я бы предложил активизировать работу представителей наших соответствующих органов, наших соответствующих структур, в том числе некоммерческого сектора, негосударственного сектора на активном продвижении идеи, что права наших СМИ нарушают грубо, цинично, ежедневно", - призвал Шафир.

https://ria.ru/20201128/zapret-1586731278.html

https://ria.ru/20201128/sayty-1586470271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур шафир, youtube, google, союз журналистов россии, в мире