https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587209647.html

Два корпуса построят на территории COVID-госпиталей в Самарской области

Два корпуса построят на территории COVID-госпиталей в Самарской области

Два корпуса для лечения пациентов с коронавирусом на 70 коек каждый построят на территории COVID-госпиталей в Самарской области, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:57

2020-12-01T17:57

2020-12-01T17:57

здоровье - общество

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

общество

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САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Два корпуса для лечения пациентов с коронавирусом на 70 коек каждый построят на территории COVID-госпиталей в Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона."Уже в текущем 2020 году начнется строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона. Об этом объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании рабочей группы по начислению выплат медработникам", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, корпуса построят на территории Самарской областной клинической больницы имени Середавина и городской больницы №5 в Тольятти. Это будут приемно-диагностические отделения с провизорными койками, каждый из которых рассчитан на 70 коек. В новых корпусах поступающим пациентам будут проводиться первичные обследования и осмотры для последующей отправки в стационар.По словам Азарова, строительство новых корпусов стало возможным благодаря поддержке федерального бюджета. "За счет того, что регион получил компенсацию части выпадающих доходов бюджета, появилась возможность направить дополнительные средства на решение важнейшей задачи - обеспечение эффективного лечения пациентов с COVID", - сказано в релизе.По последним данным минздрава региона, свободный коечный фонд в Самарской области составляет более 18%, в резерве находятся 272 места, их введут, если процентный показатель снизится до 12.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 22610 случаев заражения коронавирусом, 20077 человек выздоровели, 428 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585299225.html

самарская область

тольятти

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здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, общество