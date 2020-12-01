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Россия и Австрия создадут рабочую группу по лечению пациентов с COVID-19
Россия и Австрия создадут рабочую группу по лечению пациентов с COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр социальных вопросов, здравоохранения, попечения и защиты прав потребителей Австрийской Республики... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:15
2020-12-01T15:15
2020-12-01T15:15
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр социальных вопросов, здравоохранения, попечения и защиты прав потребителей Австрийской Республики Рудольф Аншобер договорились создать рабочую группу по лечению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава России.Во вторник состоялись переговоры Мурашко с Аншобером в формате видеоконференции, уточнили в пресс-службе.Стороны обменялись информацией о ситуации по распространению коронавирусной инфекции, а также организационным, санитарным и медицинским мерам, предпринимаемым обеими странами в этой связи, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/letalnost-1586055054.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, австрия, общество