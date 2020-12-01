https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587170853.html

Россия и Австрия создадут рабочую группу по лечению пациентов с COVID-19

Россия и Австрия создадут рабочую группу по лечению пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр социальных вопросов, здравоохранения, попечения и защиты прав потребителей Австрийской Республики... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:15

2020-12-01T15:15

2020-12-01T15:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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михаил мурашко

здоровье - общество

австрия

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр социальных вопросов, здравоохранения, попечения и защиты прав потребителей Австрийской Республики Рудольф Аншобер договорились создать рабочую группу по лечению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава России.Во вторник состоялись переговоры Мурашко с Аншобером в формате видеоконференции, уточнили в пресс-службе.Стороны обменялись информацией о ситуации по распространению коронавирусной инфекции, а также организационным, санитарным и медицинским мерам, предпринимаемым обеими странами в этой связи, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/letalnost-1586055054.html

россия

австрия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, австрия, общество