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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки на Алтае, в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:02
2020-12-01T11:02
2020-12-01T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
краснодарский край
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки на Алтае, в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%, 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Краснодарский край 0,7%", - говорится в сообщении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, краснодарский край