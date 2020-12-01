https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587106427.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки на Алтае, в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:02

2020-12-01T11:02

2020-12-01T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

коронавирусы

здоровье - общество

республика алтай

краснодарский край

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки на Алтае, в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%, 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Краснодарский край 0,7%", - говорится в сообщении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

республика алтай

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, краснодарский край