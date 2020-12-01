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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки на Алтае, в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:02
2020-12-01T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
краснодарский край
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки на Алтае, в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%, 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Краснодарский край 0,7%", - говорится в сообщении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, краснодарский край

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

11:02 01.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки на Алтае, в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%, 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Краснодарский край 0,7%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика АлтайКраснодарский край
 
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