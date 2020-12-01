https://ria.ru/20201201/korobka-1587250359.html

В подозрительной коробке на севере Москвы оказался муляж бомбы

В подозрительной коробке на севере Москвы оказался муляж бомбы

В подозрительной коробке с проводами в подъезде дома на севере Москвы оказался муляж взрывного устройства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:10

2020-12-01T22:10

2020-12-01T22:10

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В подозрительной коробке с проводами в подъезде дома на севере Москвы оказался муляж взрывного устройства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.Ранее сообщалось, что силовики проверяют коробку из-под салюта, найденную у почтовых ящиков на первом этаже дома №7 на улице Космонавта Волкова, на наличие взрывного устройства. Позже на место вызвали взрывотехников, так как кинологи не смогли однозначно заявить о безопасности содержимого коробки."Муляж был в коробке", - сказал собеседник агентства.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия