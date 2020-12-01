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В подозрительной коробке на севере Москвы оказался муляж бомбы
В подозрительной коробке на севере Москвы оказался муляж бомбы
В подозрительной коробке с проводами в подъезде дома на севере Москвы оказался муляж взрывного устройства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:10
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москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В подозрительной коробке с проводами в подъезде дома на севере Москвы оказался муляж взрывного устройства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.Ранее сообщалось, что силовики проверяют коробку из-под салюта, найденную у почтовых ящиков на первом этаже дома №7 на улице Космонавта Волкова, на наличие взрывного устройства. Позже на место вызвали взрывотехников, так как кинологи не смогли однозначно заявить о безопасности содержимого коробки."Муляж был в коробке", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия

В подозрительной коробке на севере Москвы оказался муляж бомбы

22:10 01.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В подозрительной коробке с проводами в подъезде дома на севере Москвы оказался муляж взрывного устройства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.
Ранее сообщалось, что силовики проверяют коробку из-под салюта, найденную у почтовых ящиков на первом этаже дома №7 на улице Космонавта Волкова, на наличие взрывного устройства. Позже на место вызвали взрывотехников, так как кинологи не смогли однозначно заявить о безопасности содержимого коробки.
"Муляж был в коробке", - сказал собеседник агентства.
 
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