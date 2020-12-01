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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html
Свыше 66 тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за капремонт
Свыше 66 тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за капремонт
Более 66 тысяч пенсионеров, проживающих на территории Московской области, получили компенсацию за капитальный ремонт в 2020 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:50
2020-12-01T12:50
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 66 тысяч пенсионеров, проживающих на территории Московской области, получили компенсацию за капитальный ремонт в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития региона.Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100%-ю компенсацию. Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт"Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека" - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Свыше 66 тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за капремонт

12:50 01.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 66 тысяч пенсионеров, проживающих на территории Московской области, получили компенсацию за капитальный ремонт в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития региона.
Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100%-ю компенсацию. Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт
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"Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека" - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
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