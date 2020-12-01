https://ria.ru/20201201/khazanov-1587062902.html

Биография Геннадия Хазанова

Биография Геннадия Хазанова

Артист эстрады, театра и кино, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Викторович Хазанов родился 1 декабря 1945 года в РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T02:17

2020-12-01T02:17

2020-12-01T02:17

справки

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Артист эстрады, театра и кино, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Викторович Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве.В школе он был непременным участником художественной самодеятельности, ходил на занятия драмкружка в Доме пионеров на Полянке.Окончив среднюю и музыкальную школы, Геннадий Хазанов занимался в самодеятельном коллективе Московского инженерно-строительного института и в эстрадной студии МГУ "Наш дом", руководимой режиссером Марком Розовским. Но все попытки поступить в театральные вузы не принесли успеха.В 1965 году он был зачислен в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ), где его педагогом стала Надежда Слонова – в прошлом одна из ведущих актрис Московского театра сатиры.В 1969 году, окончив ГУЦЭИ, Геннадий Xазанов несколько лет проработал конферансье в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Леонида Утесова.В начале 1970-х годов он перешел в Москонцерт, стал выступать как артист разговорного жанра. Известность Геннадию Хазанову принес монолог о студенте кулинарного техникума, который он впервые исполнил еще в эстрадной студии МИСИ (одним из авторов монолога был Лион Измайлов). Позднее писателями-сатириками Юрием Воловичем, Лионом Измайловым и Аркадием Хайтом для Геннадия Хазанова были написаны несколько номеров – продолжений о студенте-кулинаре.В 1974 году Геннадий Хазанов завоевал первую премию и звание лауреата V Всесоюзного конкурса артистов эстрады за исполнение монолога Семена Альтова "Премия" и ряда пародий. В 1978 году Хазанов выпустил моноспектакль "Мелочи жизни", в который вошли монологи и зарисовки "В лифте", "Вороньи яйца, "Мечта", "Попугай", "Кот", "Радионяня", "Жонглер", а также пародии на известных артистов (Аркадия Райкина, Аллу Пугачеву, Льва Лещенко и других).В 1981 году состоялась премьера спектакля "Очевидное и невероятное", в котором артист исполнял сатирические монологи "Пыль в глаза", "Полный покой", "Бег в мешке", "Нужная фамилия", "Инопланетянин" и другие.В 1986 году Хазанов выпустил спектакль "Избранное", в 1987 году – "Масенькие трагедии, или Исповедь у шлагбаума без антракта". В дальнейшем Геннадий Хазанов играл моноспектакли "Творческий вечер", "Чужие юбилеи", "Праздник, который всегда".В 1992 году он участвовал в одном из первых антрепризных спектаклей "Игроки – ХХI", поставленном актером и режиссером Сергеем Юрским на сцене МХАТа по мотивам пьесы Николая Гоголя, где были заняты известные артисты Евгений Евстигнеев, Вячеслав Невинный и Александр Калягин.В Театре Антона Чехова Хазанов играл в спектаклях "Ужин с дураком" Франсиса Вебера, "Все как у людей" Марка Камолетти, "Смешанные чувства" Ричарда Баэра, "Крутые виражи" Эрика Ассу. Сейчас на сцене с его участием идут "Морковка для Императора" Иржи Губача, "Спасатель" по Норму Фостеру, "На посадку" по Александру Островскому. В театре Ленком он исполнял роль Сориано в постановке "Город миллионеров" по пьесе Эдуардо Де Филиппо "Филумена Мартурано". В настоящее время на сцене театра идет спектакль "Русские горки" по авантюрной комедии Эрика Ассу, где Хазанов играет главную роль – стареющего ловеласа. В сентябре 2018 года в роли мсье Динкеля Геннадий Хазанов вышел на сцену Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в премьерном спектакле "Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона в постановке Римаса Туминаса.В декабре 1987 года Хазанов стал художественным руководителем концертно-эстрадного коллектива "МОНО".С 1997 года занимает должность худрука Московского государственного театра эстрады.В кино Геннадий Хазанов дебютировал в 1970 году эпизодической ролью в музыкальном фильме-комедии Эдуарда Абалова "Бушует циклон "Маргарита". Первую большую роль – комиссара Жюва – он сыграл в 1976 году в фильме-спектакле Евгения Гинзбурга "Волшебный фонарь".С 1975 года Хазанов снимается в детском юмористическом киносборнике "Ералаш".В 1988 году он сыграл главную роль в короткометражной комедии "Реквием по филею". В 1992 году исполнил главную роль в комедии Николая Досталя "Маленький гигант большого секса". Затем он снимался в трагифарсе Бориса Мильграма "Бред вдвоем" (1995), комедии Николая Досталя "Полицейские и воры " (1997), мелодраме Эльдара Рязанова "Тихие омуты" (2000), музыкальном фильме Максима Паперника "Снежная королева" (2003).Хазанов играл в сериалах "Моя прекрасная няня" (2004), "Кто в доме хозяин?" (2006-2007), "Кровавая Мэри" (2007), "Приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "Приказано уничтожить. Операция "Китайская шкатулка" (2009).Среди других киноработ Хазанова – Сталин в сериале "Фурцева. Легенда о Екатерине" и чиновник в "Олимпийской деревне" (2011), Саахов и судья в ремейке "Кавказская пленница!" (2014) и Аркадий Райкин в сериале "Джуна" (2015).Геннадий Хазанов озвучивал мультфильмы "Леопольд и Золотая Рыбка" (все роли), "Ну, погоди!" (футбольный комментатор), "Возвращение блудного попугая" (попугай Кеша) и др.В 2006 году он был телеведущим проекта "Хазанов против НТВ" на канале НТВ, в 2011 году стал ведущим программы "Семейный приговор" на телеканале ТВ3. Входил в состав жюри в телевизионном шоу перевоплощений "Один в один" (2013) и "Точь-в-точь" (2014-2016) на Первом канале.Геннадий Хазанов – народный артист РФ (1991). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года.Награжден орденом Дружбы (1995), кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" IV (2000), III (2005), II (2010) и I (2015) степеней. Геннадий Хазанов женат на Злате Эльбаум. Дочь Алиса – актриса театра и кино, режиссер.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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