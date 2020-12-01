https://ria.ru/20201201/kauchuk-1587220646.html

Путин поручил разработать меры стимулирования производства каучука

Путин поручил разработать меры стимулирования производства каучука

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил правительству разработать меры налогового стимулирования при производстве каучука. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:43

2020-12-01T18:43

2020-12-01T18:43

россия

владимир путин

технологии

экономика

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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил правительству разработать меры налогового стимулирования при производстве каучука.Путин отметил, что на них сейчас действительно широкий спрос, прогноз показывает, что он вряд ли уменьшится.Путин подчеркнул, что в РФ есть успешный опыт применения в налогообложении так называемого демпфера.

https://ria.ru/20201201/neftekhimiya-1587187286.html

https://ria.ru/20201201/neft-1587187996.html

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россия, владимир путин, технологии, экономика