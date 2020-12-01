Путин поручил разработать меры стимулирования производства каучука
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил правительству разработать меры налогового стимулирования при производстве каучука.
"Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков", - сказал он на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.
Путин отметил, что на них сейчас действительно широкий спрос, прогноз показывает, что он вряд ли уменьшится.
"Они нужны нам для динамичного развития автомобильной промышленности, авиастроения. Автомобильная промышленность тоже будет подниматься, без всяких сомнений, пандемия пройдет. Для целого ряда производства военной техники. Вот многих других отраслях", - заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что в РФ есть успешный опыт применения в налогообложении так называемого демпфера.
"Его, конечно, можно использовать и для поддержки производства синтетических каучуков. И я попрошу проработать этот вопрос", - добавил президент.