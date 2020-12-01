Лидер НКР видит возможность формирования "власти национального согласия"
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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил во вторник, что видит возможность формирования в Карабахе "власти национального согласия" в условиях тяжелой ситуации, сложившейся после эскалации конфликта.
"В этот крайне тяжелый для нашей Родины период я начал политические консультации с широким кругом политических и общественных деятелей для обсуждения текущих вызовов и предстоящих планов. По их промежуточным итогам я вижу возможность формирования власти национального согласия, чтобы объединить усилия во имя обеспечения безопасности и развития Родины, благосостояния народа", - написал Арутюнян в Facebook.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.