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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Лидер НКР видит возможность формирования "власти национального согласия"
Лидер НКР видит возможность формирования "власти национального согласия"
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил во вторник, что видит возможность формирования в Карабахе "власти национального... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:23
2020-12-01T11:23
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил во вторник, что видит возможность формирования в Карабахе "власти национального согласия" в условиях тяжелой ситуации, сложившейся после эскалации конфликта.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
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араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Лидер НКР видит возможность формирования "власти национального согласия"

11:23 01.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ ՀարությունյանАраик Владимирович Арутюнян
Араик Владимирович Арутюнян - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ Հարությունյան
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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил во вторник, что видит возможность формирования в Карабахе "власти национального согласия" в условиях тяжелой ситуации, сложившейся после эскалации конфликта.

"В этот крайне тяжелый для нашей Родины период я начал политические консультации с широким кругом политических и общественных деятелей для обсуждения текущих вызовов и предстоящих планов. По их промежуточным итогам я вижу возможность формирования власти национального согласия, чтобы объединить усилия во имя обеспечения безопасности и развития Родины, благосостояния народа", - написал Арутюнян в Facebook.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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