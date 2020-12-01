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Лидер НКР видит возможность формирования "власти национального согласия"

Лидер НКР видит возможность формирования "власти национального согласия"

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил во вторник, что видит возможность формирования в Карабахе "власти национального... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:23

2020-12-01T11:23

2020-12-01T11:23

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил во вторник, что видит возможность формирования в Карабахе "власти национального согласия" в условиях тяжелой ситуации, сложившейся после эскалации конфликта.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире