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В Калининграде застреливший бывшую жену готовился несколько месяцев
В Калининграде застреливший бывшую жену готовился несколько месяцев
Житель Кемеровской области, который застрелил в Калининграде бывшую жену, а потом покончил с собой, рассказал в записанном заранее видеообращении, что несколько РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:57
2020-12-01T11:57
владимир машков
калининградская область
кемеровская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 1 дек - РИА Новости. Житель Кемеровской области, который застрелил в Калининграде бывшую жену, а потом покончил с собой, рассказал в записанном заранее видеообращении, что несколько месяцев втайне от всех готовился к преступлению.Вечером 26 ноября 37-летний мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз из охотничьего карабина, 35-летняя женщина погибла на месте. Затем убийца покончил с собой. У погибшей осталось двое детей: 10-летняя девочка от предыдущего брака и четырехлетний мальчик - сын стрелявшего. Детей передали бабушке - матери погибшей.Мужчина, который представился Александром Машковым, записал несколько эпизодов, которые автоматически публикуются в интернете на его канале. В этих видео он рассказал о своей жизни, о причинах поступка, а также о том, как готовил преступление."Я так скажу — я все это сделал сам, мне никто не помогал, никто не знал. Потому что если бы кто узнал, я бы этого не добился. Столько месяцев подготавливал все — потихоньку, полегоньку", - сказал мужчина.По его словам, карабин "Сайга" и травматический пистолет он привез из Кемеровской области, патроны купил уже в Калининграде.В первых эпизодах видео мужчина рассказал, что из-за долгов, в том числе по алиментам ребенку от его первого брака, они с женой решили оформить фиктивный развод. Летом они поругались, после чего женщина уехала жить в Калининград. Машков собирался воссоединиться там с семьей, но вскоре узнал, что у экс-супруги появился другой мужчина.Следователи СУСК по Калининградской области возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в ведомстве, у мужчины было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, которым было совершено убийство. Следователи проверят законность получения разрешительных документов на оружие, а также появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене.
https://ria.ru/20201110/altay-1583916322.html
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владимир машков, калининградская область, кемеровская область, калининград, происшествия

В Калининграде застреливший бывшую жену готовился несколько месяцев

11:57 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 дек - РИА Новости. Житель Кемеровской области, который застрелил в Калининграде бывшую жену, а потом покончил с собой, рассказал в записанном заранее видеообращении, что несколько месяцев втайне от всех готовился к преступлению.
Вечером 26 ноября 37-летний мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз из охотничьего карабина, 35-летняя женщина погибла на месте. Затем убийца покончил с собой. У погибшей осталось двое детей: 10-летняя девочка от предыдущего брака и четырехлетний мальчик - сын стрелявшего. Детей передали бабушке - матери погибшей.
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Мужчина, который представился Александром Машковым, записал несколько эпизодов, которые автоматически публикуются в интернете на его канале. В этих видео он рассказал о своей жизни, о причинах поступка, а также о том, как готовил преступление.
"Я так скажу — я все это сделал сам, мне никто не помогал, никто не знал. Потому что если бы кто узнал, я бы этого не добился. Столько месяцев подготавливал все — потихоньку, полегоньку", - сказал мужчина.
По его словам, карабин "Сайга" и травматический пистолет он привез из Кемеровской области, патроны купил уже в Калининграде.
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В первых эпизодах видео мужчина рассказал, что из-за долгов, в том числе по алиментам ребенку от его первого брака, они с женой решили оформить фиктивный развод. Летом они поругались, после чего женщина уехала жить в Калининград. Машков собирался воссоединиться там с семьей, но вскоре узнал, что у экс-супруги появился другой мужчина.
Следователи СУСК по Калининградской области возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в ведомстве, у мужчины было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, которым было совершено убийство. Следователи проверят законность получения разрешительных документов на оружие, а также появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене.
 
Владимир МашковКалининградская областьКемеровская областьКалининградПроисшествия
 
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