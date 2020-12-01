https://ria.ru/20201201/kaliningrad-1587118149.html

В Калининграде застреливший бывшую жену готовился несколько месяцев

В Калининграде застреливший бывшую жену готовился несколько месяцев

Житель Кемеровской области, который застрелил в Калининграде бывшую жену, а потом покончил с собой, рассказал в записанном заранее видеообращении, что несколько РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:57

2020-12-01T11:57

2020-12-01T11:57

владимир машков

калининградская область

кемеровская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 1 дек - РИА Новости. Житель Кемеровской области, который застрелил в Калининграде бывшую жену, а потом покончил с собой, рассказал в записанном заранее видеообращении, что несколько месяцев втайне от всех готовился к преступлению.Вечером 26 ноября 37-летний мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз из охотничьего карабина, 35-летняя женщина погибла на месте. Затем убийца покончил с собой. У погибшей осталось двое детей: 10-летняя девочка от предыдущего брака и четырехлетний мальчик - сын стрелявшего. Детей передали бабушке - матери погибшей.Мужчина, который представился Александром Машковым, записал несколько эпизодов, которые автоматически публикуются в интернете на его канале. В этих видео он рассказал о своей жизни, о причинах поступка, а также о том, как готовил преступление."Я так скажу — я все это сделал сам, мне никто не помогал, никто не знал. Потому что если бы кто узнал, я бы этого не добился. Столько месяцев подготавливал все — потихоньку, полегоньку", - сказал мужчина.По его словам, карабин "Сайга" и травматический пистолет он привез из Кемеровской области, патроны купил уже в Калининграде.В первых эпизодах видео мужчина рассказал, что из-за долгов, в том числе по алиментам ребенку от его первого брака, они с женой решили оформить фиктивный развод. Летом они поругались, после чего женщина уехала жить в Калининград. Машков собирался воссоединиться там с семьей, но вскоре узнал, что у экс-супруги появился другой мужчина.Следователи СУСК по Калининградской области возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в ведомстве, у мужчины было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, которым было совершено убийство. Следователи проверят законность получения разрешительных документов на оружие, а также появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене.

https://ria.ru/20201110/altay-1583916322.html

https://ria.ru/20200904/napadenie-1576788949.html

калининградская область

кемеровская область

калининград

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владимир машков, калининградская область, кемеровская область, калининград, происшествия