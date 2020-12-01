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В Башкирии продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Башкирии продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше до 31 декабря, сообщает пресс-службы руководителя республики. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:58
2020-12-01T14:05
радий хабиров
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коронавирус в россии
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УФА, 1 дек – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше до 31 декабря, сообщает пресс-службы руководителя республики.Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции действует для зараженных COVID-19, жителей с подозрением на коронавирус или находившихся в контакте с больным, пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", пожилых людей старше 65 лет, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает вместе с ними.Отмечается, что органам исполнительной власти республики поручено усилить проверки соблюдения масочного режима, а также обязательного режима самоизоляции пожилыми людьми.По данным минздрава региона, в Башкирии коронавирусом заразились более 14 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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радий хабиров, коронавирус в россии, общество

В Башкирии продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

13:58 01.12.2020 (обновлено: 14:05 01.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
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УФА, 1 дек – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше до 31 декабря, сообщает пресс-службы руководителя республики.
"Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 31 декабря 2020 года включительно. До 31 декабря продлили обязательный режим самоизоляции в отношении тех, кто находится в социальных учреждениях", - говорится в сообщении.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции действует для зараженных COVID-19, жителей с подозрением на коронавирус или находившихся в контакте с больным, пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", пожилых людей старше 65 лет, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает вместе с ними.
"Министерство образования и науки Башкортостана исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах должно определять перечень городов и районов, в которых все классы могут учиться в очной форме", - сообщает пресс-служба главы региона.
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Отмечается, что органам исполнительной власти республики поручено усилить проверки соблюдения масочного режима, а также обязательного режима самоизоляции пожилыми людьми.
По данным минздрава региона, в Башкирии коронавирусом заразились более 14 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРадий ХабировКоронавирус в РоссииОбщество
 
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