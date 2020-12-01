https://ria.ru/20201201/izolyatsiya-1587149610.html

В Башкирии продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Башкирии продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше до 31 декабря, сообщает пресс-службы руководителя республики. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:58

2020-12-01T13:58

2020-12-01T14:05

радий хабиров

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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УФА, 1 дек – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше до 31 декабря, сообщает пресс-службы руководителя республики.Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции действует для зараженных COVID-19, жителей с подозрением на коронавирус или находившихся в контакте с больным, пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", пожилых людей старше 65 лет, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает вместе с ними.Отмечается, что органам исполнительной власти республики поручено усилить проверки соблюдения масочного режима, а также обязательного режима самоизоляции пожилыми людьми.По данным минздрава региона, в Башкирии коронавирусом заразились более 14 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/vzaperti-1587091534.html

https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587118633.html

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радий хабиров, коронавирус в россии, общество