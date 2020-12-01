https://ria.ru/20201201/goneniya-1587211289.html

В УПЦ отмечают "некоторое затишье" в давлении на Церковь

В УПЦ отмечают "некоторое затишье" в давлении на Церковь

В Украинской православной церкви отмечают "некоторое затишье" в давлении на УПЦ со стороны властей при президенте Владимире Зеленском, в то же время двойные... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:03

2020-12-01T18:03

2020-12-01T18:03

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

петр порошенко

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Украинской православной церкви отмечают "некоторое затишье" в давлении на УПЦ со стороны властей при президенте Владимире Зеленском, в то же время двойные стандарты по отношению к канонической Церкви в сравнении с раскольнической "Православной церковью Украины" (ПЦУ) все равно ощущаются, заявил глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба)."В 2019-2020 годах мы наблюдаем некоторое затишье, связанное с тем, что новый президент Украины Владимир Зеленский не проводит настолько активной политики в отношении религиозного вопроса, как это делал экс-президент Украины Петр Порошенко, однако все равно мы ощущаем двойные стандарты по отношению к УПЦ в сравнении с "ПЦУ" и другими религиозными конфессиями страны", - сказал епископ Виктор в интервью, которое публикует во вторник сайт УПЦ.По его оценке, ситуация на Украине характеризуется попытками политиков самого высокого уровня юридически ограничить Украинскую православную церковь и создать преимущества для раскольнической "Православной церкви Украины".По словам главы представительства, это проявляется в различных действиях. Так, в стране принят закон о том, что все религиозные организации УПЦ обязаны изменить свои наименования и включить в них сведения о принадлежности к Русской православной церкви."Это делается с целью третировать наших верующих, создать им образ пророссийских сил, что позволит играть на военных настроениях, разжигая ненависть и вражду к нашим людям, захватывая храмы и переводя их в продвигаемую националистическими и радикальными политиками "ПЦУ". Действие этого закона сегодня приостановлено решением суда, однако проблема до конца не решена, ведь украинский парламент не проявляет намерения отменить этот дискриминационный акт. Также украинские власти заблокировали регистрацию некоторых уставов епархий и монастырей УПЦ, ввиду чего наши центральные юридические организации фактически не могут осуществлять свою деятельность", - сообщил иерарх.С другой стороны, добавил он, общины канонической Церкви время от времени продолжают атаковать различные радикальные структуры, к которым часто присоединяются клирики и активисты ПЦУ, что приводит к новым волнам противостояния. "Наши верующие вынуждено держат оборону и защищают свои святыни различными способами, которые позволяет закон и конкретная ситуация", - признал епископ.Он отметил, что в УПЦ выступают за то, чтобы все конфессии Украины имели равные права по закону, вне зависимости от их количественного состава. По данным, которые привел Коцаба, несмотря на всю силу внешнего давления последних пяти лет, УПЦ сегодня является наибольшей конфессией Украины, насчитывающей 12 338 приходов, 12 411 священнослужителей, 254 монастыря, в которых живут около 4,5 тысяч монашествующих.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197754.html

https://ria.ru/20201127/raskol-1586624769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, украина