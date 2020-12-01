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Эксперт оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией
Эксперт оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией
Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о "нечестном" долге Кишинева за газ перед Москвой содержит в себе смысловое противоречие, получается, что... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:53
2020-12-01T12:53
майя санду
алексей мартынов (политолог)
игорь додон
румыния
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ссср
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о "нечестном" долге Кишинева за газ перед Москвой содержит в себе смысловое противоречие, получается, что Кишинев не хочет платить долг части своей страны, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Санду в интервью РБК заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным". По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья."Получается, что, если вы признаете и говорите, что это ваша территория и, значит, вы сами здесь будете все регулировать, а долги брать не хотите. Какая–то своеобразная молдавская свадьба. Смысловое противоречие 100% есть. С одной стороны, вы говорите, что это часть вашей страны, и в то же время говорите, что долги платить не будете", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости."Тогда вы не совсем контролируете эту территорию и она, наверное, и не ваша. Если на вашей территории существует суверенный долг, который отличен от вашего, то это значит, что в рамках этого суверенного долга вы не обладаете суверенитетом. Такая коллизия. Как правило, такие вещи не смущают молдавских политиков, и они повторяют эту историю на протяжении долгих лет", - подчеркнул Мартынов.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона (42,25%).
https://ria.ru/20201201/gaz-1587106676.html
https://ria.ru/20201130/obse-1587063214.html
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майя санду, алексей мартынов (политолог), игорь додон, румыния, молдавия, ссср, в мире

Эксперт оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией

12:53 01.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду
Избранный президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о "нечестном" долге Кишинева за газ перед Москвой содержит в себе смысловое противоречие, получается, что Кишинев не хочет платить долг части своей страны, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Санду в интервью РБК заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным". По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.
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Косачев оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией
"Получается, что, если вы признаете и говорите, что это ваша территория и, значит, вы сами здесь будете все регулировать, а долги брать не хотите. Какая–то своеобразная молдавская свадьба. Смысловое противоречие 100% есть. С одной стороны, вы говорите, что это часть вашей страны, и в то же время говорите, что долги платить не будете", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Тогда вы не совсем контролируете эту территорию и она, наверное, и не ваша. Если на вашей территории существует суверенный долг, который отличен от вашего, то это значит, что в рамках этого суверенного долга вы не обладаете суверенитетом. Такая коллизия. Как правило, такие вещи не смущают молдавских политиков, и они повторяют эту историю на протяжении долгих лет", - подчеркнул Мартынов.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона (42,25%).
 
Майя СандуАлексей Мартынов (политолог)Игорь ДодонРумынияМолдавияСССРВ мире
 
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