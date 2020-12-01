https://ria.ru/20201201/fondrynok-1587188875.html
МСП Банк: выход на фондовый рынок – важный шаг в развитии субъектов МСП
МСП Банк: выход на фондовый рынок – важный шаг в развитии субъектов МСП
Выход на фондовый рынок с размещением биржевых облигаций дает дополнительный импульс к развитию и росту компаниям малого и среднего бизнеса, считает заместитель РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:32
2020-12-01T16:32
2020-12-01T16:32
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выход на фондовый рынок с размещением биржевых облигаций дает дополнительный импульс к развитию и росту компаниям малого и среднего бизнеса, считает заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов."Выход на фондовый рынок обеспечивает субъектам МСП серьезные преимущества, о которых стоит задуматься: это, в частности, диверсификация источников финансирования, а также возможность получить средства на рынке, не используя залогов, как при банковском кредитовании", - отметил Семенов в ходе открытого вебинара ЦБ РФ "Как малый и средний бизнес может привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка".Другим плюсом является возможность работать в стандартизированных условиях, ведь на фондовом рынке все документы унифицированы, а процессы четко расписаны: что может делать эмитент, что - инвестор, как работает биржа. Это обеспечивает предсказуемость и облегчает эмитенту работу с долгом, считает представитель МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП.Кроме того, по его словам, при выпуске облигаций "за каждым рублем никто не следит", то есть компании-эмитенту нет нужды отчитываться как перед банком, на что конкретно тратятся привлеченные средства. Более того, эмитент может лучше управлять своей ликвидностью, при возможности выкупая с рынка облигации и тем самым снижая свою долговую нагрузку."Также очень важно, что с выходом компании на фондовый рынок формируется ее публичная история: теперь о вас знают, вы можете повторно выходить на рынок и, в конечном итоге, можете подумать и о размещении акций – выйти на IPO" - продолжил представитель банка.Семенов напомнил, что Корпорация МСП и МСП Банк разработали и предложили инструменты поддержки, делающие выпуски облигаций, размещаемые субъектами МСП, более привлекательными для инвесторов. Такими инструментами являются якорные инвестиции МСП Банка и гарантии Корпорации МСП."В рамках якорной инвестиции МСП Банк выкупает часть выпуска (как правило, не более 50% и на сумму не более 200 миллионов рублей), показывая, что на основе более глубокого анализа счел данного эмитента достаточно устойчивым. Тем самым он дает сигнал остальным инвесторам также вложиться в этот выпуск", - пояснил банкир.В свою очередь, Корпорация МСП, гарантируя тот или иной выпуск, снимает с инвестора риск, связанный с возможностью невозврата долга эмитентом."В случае, если эмитент не вернет свой долг, вместо него инвесторам заплатит корпорация. Это значит, что корпорация позволяет снять риск эмитента и подвигнуть инвесторов вложить свои средства в этот выпуск. Такая поддержка позволяет появиться на рынке и небольшим эмитентам", - сказал Семенов.В свою очередь, замначальника управления рынка инноваций и инвестиций Московской биржи Дмитрий Таскин отметил, что поддержка МСП Банка и Корпорации МСП способствует активному развитию на бирже специального сегмента для эмитентов МСП под названием "Сектор роста"."Сейчас процесс выхода на биржу в целом упростился, а для субъектов МСП дополнительно функционируют доступные инструменты поддержки. Первая группа - инструменты, снижающие стоимость долга: субсидирование процентной ставки по купону и субсидирование подготовки к размещению. И вторая группа – инструменты, снижающие риски для инвесторов: якорные инвестиции МСП Банка и гарантии Корпорации МСП. Биржа со своей стороны ввела для эмитентов МСП льготные тарифы на листинг", - уточнил представитель биржи.Он добавил, что с начала года в "Секторе роста" состоялось 12 размещений 11 субъектов МСП на общую сумму более 5,6 миллиарда рублей. В пяти из этих размещений принял участие МСП Банк."По итогам ноября в биржевом сегменте МСП отмечается рост, даже несмотря на все вызовы, связанные с коронавирусными ограничениями. Учитывая число эмитентов, которые сейчас находятся в процессе выхода на рынок, мы можем надеяться, что позитивная тенденция продолжится и в будущем", - заключил Таскин.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Выход на фондовый рынок с размещением биржевых облигаций дает дополнительный импульс к развитию и росту компаниям малого и среднего бизнеса, считает заместитель председателя правления МСП Банка
Кирилл Семенов.
"Выход на фондовый рынок обеспечивает субъектам МСП серьезные преимущества, о которых стоит задуматься: это, в частности, диверсификация источников финансирования, а также возможность получить средства на рынке, не используя залогов, как при банковском кредитовании", - отметил Семенов в ходе открытого вебинара ЦБ
РФ "Как малый и средний бизнес может привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка".
Другим плюсом является возможность работать в стандартизированных условиях, ведь на фондовом рынке все документы унифицированы, а процессы четко расписаны: что может делать эмитент, что - инвестор, как работает биржа. Это обеспечивает предсказуемость и облегчает эмитенту работу с долгом, считает представитель МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП
.
Кроме того, по его словам, при выпуске облигаций "за каждым рублем никто не следит", то есть компании-эмитенту нет нужды отчитываться как перед банком, на что конкретно тратятся привлеченные средства. Более того, эмитент может лучше управлять своей ликвидностью, при возможности выкупая с рынка облигации и тем самым снижая свою долговую нагрузку.
"Также очень важно, что с выходом компании на фондовый рынок формируется ее публичная история: теперь о вас знают, вы можете повторно выходить на рынок и, в конечном итоге, можете подумать и о размещении акций – выйти на IPO" - продолжил представитель банка.
Семенов напомнил, что Корпорация МСП и МСП Банк разработали и предложили инструменты поддержки, делающие выпуски облигаций, размещаемые субъектами МСП, более привлекательными для инвесторов. Такими инструментами являются якорные инвестиции МСП Банка и гарантии Корпорации МСП.
"В рамках якорной инвестиции МСП Банк выкупает часть выпуска (как правило, не более 50% и на сумму не более 200 миллионов рублей), показывая, что на основе более глубокого анализа счел данного эмитента достаточно устойчивым. Тем самым он дает сигнал остальным инвесторам также вложиться в этот выпуск", - пояснил банкир.
В свою очередь, Корпорация МСП, гарантируя тот или иной выпуск, снимает с инвестора риск, связанный с возможностью невозврата долга эмитентом.
"В случае, если эмитент не вернет свой долг, вместо него инвесторам заплатит корпорация. Это значит, что корпорация позволяет снять риск эмитента и подвигнуть инвесторов вложить свои средства в этот выпуск. Такая поддержка позволяет появиться на рынке и небольшим эмитентам", - сказал Семенов.
В свою очередь, замначальника управления рынка инноваций и инвестиций Московской биржи
Дмитрий Таскин отметил, что поддержка МСП Банка и Корпорации МСП способствует активному развитию на бирже специального сегмента для эмитентов МСП под названием "Сектор роста".
"Сейчас процесс выхода на биржу в целом упростился, а для субъектов МСП дополнительно функционируют доступные инструменты поддержки. Первая группа - инструменты, снижающие стоимость долга: субсидирование процентной ставки по купону и субсидирование подготовки к размещению. И вторая группа – инструменты, снижающие риски для инвесторов: якорные инвестиции МСП Банка и гарантии Корпорации МСП. Биржа со своей стороны ввела для эмитентов МСП льготные тарифы на листинг", - уточнил представитель биржи.
Он добавил, что с начала года в "Секторе роста" состоялось 12 размещений 11 субъектов МСП на общую сумму более 5,6 миллиарда рублей. В пяти из этих размещений принял участие МСП Банк.
"По итогам ноября в биржевом сегменте МСП отмечается рост, даже несмотря на все вызовы, связанные с коронавирусными ограничениями. Учитывая число эмитентов, которые сейчас находятся в процессе выхода на рынок, мы можем надеяться, что позитивная тенденция продолжится и в будущем", - заключил Таскин.