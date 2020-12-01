https://ria.ru/20201201/fizik-yaderschik-1587131479.html

Ветеран "Альфы" назвал возможную причину убийства иранского ученого

Ветеран "Альфы" назвал возможную причину убийства иранского ученого

Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде стало результатом проведенной на высочайшем уровне операции, залогом "успеха" которой в конечном счете стало... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:44

2020-12-01T12:44

2020-12-01T13:58

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

парламент ирана

министерство обороны ирана

сергей гончаров

мохаммад-багер галибаф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675586_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_16dbad71f7bb4863fe283814c3b1c4fa.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде стало результатом проведенной на высочайшем уровне операции, залогом "успеха" которой в конечном счете стало предательство ученого кем-то из его ближайшего окружения, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уточнил, что погибший также занимал должность замглавы Минобороны страны.По данным агентства Fars, Фахризаде ехал на бронированном автомобиле, но вышел из него, после чего был убит из оружия, размещенного в стоявшей в 150 метрах машине Nissan. Это оружие управлялось со спутника, сообщил телеканал Al-Alam. Кроме ученого и его телохранителей, на месте покушения никого не было.В беседе с РИА Новости Гончаров отметил, что машина Фахризаде почему-то остановилась как раз рядом с оружием убийства и к тому же ученый был вынужден сам выйти из своего автомобиля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/fakhrizade-1586959953.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, парламент ирана, министерство обороны ирана, сергей гончаров, мохаммад-багер галибаф, в мире