Ветеран "Альфы" назвал возможную причину убийства иранского ученого
12:44 01.12.2020 (обновлено: 13:58 01.12.2020)
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
© AP Photo / Fars News Agency
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде стало результатом проведенной на высочайшем уровне операции, залогом "успеха" которой в конечном счете стало предательство ученого кем-то из его ближайшего окружения, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уточнил, что погибший также занимал должность замглавы Минобороны страны.
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По данным агентства Fars, Фахризаде ехал на бронированном автомобиле, но вышел из него, после чего был убит из оружия, размещенного в стоявшей в 150 метрах машине Nissan. Это оружие управлялось со спутника, сообщил телеканал Al-Alam. Кроме ученого и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
В беседе с РИА Новости Гончаров отметил, что машина Фахризаде почему-то остановилась как раз рядом с оружием убийства и к тому же ученый был вынужден сам выйти из своего автомобиля.
"Эта операция была продумана и реализована на высочайшем уровне по меркам спецслужб", — сказал Гончаров. По его словам, убийство Фахризаде — "по всей видимости, это результат предательства, подкупа, но и высокой технической подготовки: были привлечены космические силы". "Факт предательства тут не отрицается", — добавил эксперт.