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Ветеран "Альфы" назвал возможную причину убийства иранского ученого
Ветеран "Альфы" назвал возможную причину убийства иранского ученого
Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде стало результатом проведенной на высочайшем уровне операции, залогом "успеха" которой в конечном счете стало... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:44
2020-12-01T13:58
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
парламент ирана
министерство обороны ирана
сергей гончаров
мохаммад-багер галибаф
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде стало результатом проведенной на высочайшем уровне операции, залогом "успеха" которой в конечном счете стало предательство ученого кем-то из его ближайшего окружения, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уточнил, что погибший также занимал должность замглавы Минобороны страны.По данным агентства Fars, Фахризаде ехал на бронированном автомобиле, но вышел из него, после чего был убит из оружия, размещенного в стоявшей в 150 метрах машине Nissan. Это оружие управлялось со спутника, сообщил телеканал Al-Alam. Кроме ученого и его телохранителей, на месте покушения никого не было.В беседе с РИА Новости Гончаров отметил, что машина Фахризаде почему-то остановилась как раз рядом с оружием убийства и к тому же ученый был вынужден сам выйти из своего автомобиля.
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, парламент ирана, министерство обороны ирана, сергей гончаров, мохаммад-багер галибаф, в мире

Ветеран "Альфы" назвал возможную причину убийства иранского ученого

12:44 01.12.2020 (обновлено: 13:58 01.12.2020)
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде стало результатом проведенной на высочайшем уровне операции, залогом "успеха" которой в конечном счете стало предательство ученого кем-то из его ближайшего окружения, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уточнил, что погибший также занимал должность замглавы Минобороны страны.
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:04
Иран вычислил организатора убийства физика-ядерщика
По данным агентства Fars, Фахризаде ехал на бронированном автомобиле, но вышел из него, после чего был убит из оружия, размещенного в стоявшей в 150 метрах машине Nissan. Это оружие управлялось со спутника, сообщил телеканал Al-Alam. Кроме ученого и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
В беседе с РИА Новости Гончаров отметил, что машина Фахризаде почему-то остановилась как раз рядом с оружием убийства и к тому же ученый был вынужден сам выйти из своего автомобиля.

"Эта операция была продумана и реализована на высочайшем уровне по меркам спецслужб", — сказал Гончаров. По его словам, убийство Фахризаде — "по всей видимости, это результат предательства, подкупа, но и высокой технической подготовки: были привлечены космические силы". "Факт предательства тут не отрицается", — добавил эксперт.

 
Мохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаПарламент ИранаМинистерство обороны ИранаСергей ГончаровМохаммад-Багер ГалибафВ мире
 
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