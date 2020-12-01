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Фермеры Курганской области смогут приобрести домашний скот за полцены
Фермеры Курганской области смогут приобрести домашний скот за полцены
В Кургане стартовал проект по развитию личных подсобных хозяйств, благодаря ему фермеры региона смогут приобрести за половину цены мясной скот, первая партия... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:12
2020-12-01T18:12
вадим шумков
курган
курганская область
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КУРГАН, 1 дек — РИА Новости. В Кургане стартовал проект по развитию личных подсобных хозяйств, благодаря ему фермеры региона смогут приобрести за половину цены мясной скот, первая партия коров доставлена в понедельник, 30 ноября, жителям Звериноголовского района, говорится в сообщении пресс-службы правительства Курганской области. "Первую партию коров по льготной программе доставил агрегатор жителям Звериноголовского района. Сельчане, участвующие в программе получили по пять голов, причём заплатили за них только половину стоимости. Таковы условия программы, инициированной губернатором Курганской области Вадимом Шумковым", - отмечает пресс-служба.По правилам проекта сельчане могут приобрести не только молочных и мясных коров (в первом случае бюджет оплатит 70% стоимости, во втором – 50%), но также за полцены овец и коз. Сельчанам предлагают приобрести от одной до пяти голов крупного рогатого скота и от трех до десяти голов овец и молочных коз. Фермер обязан содержать животных не менее трех лет. Срок действия программы до 1 октября следующего года, общий объем запланированных средств - 30 миллионов рублей.Программа получила отклик у жителей сельской местности, уже получено порядка двух тысяч заявок. Из них подтверждённых и тех, что будут обработаны до конца года - на 103 головы КРС и на 36 овец.Чтобы помочь со сбытом продукции, по каждому району прорабатываются вопросы поиска и определения агрегатора, который будет закупать продукцию у сельчан для формирования более крупных партий для возможности дальнейшей реализации на перерабатывающие предприятия.
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вадим шумков, курган, курганская область

Фермеры Курганской области смогут приобрести домашний скот за полцены

18:12 01.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКорова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области
Корова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КУРГАН, 1 дек — РИА Новости. В Кургане стартовал проект по развитию личных подсобных хозяйств, благодаря ему фермеры региона смогут приобрести за половину цены мясной скот, первая партия коров доставлена в понедельник, 30 ноября, жителям Звериноголовского района, говорится в сообщении пресс-службы правительства Курганской области.
"Первую партию коров по льготной программе доставил агрегатор жителям Звериноголовского района. Сельчане, участвующие в программе получили по пять голов, причём заплатили за них только половину стоимости. Таковы условия программы, инициированной губернатором Курганской области Вадимом Шумковым", - отмечает пресс-служба.
По правилам проекта сельчане могут приобрести не только молочных и мясных коров (в первом случае бюджет оплатит 70% стоимости, во втором – 50%), но также за полцены овец и коз. Сельчанам предлагают приобрести от одной до пяти голов крупного рогатого скота и от трех до десяти голов овец и молочных коз. Фермер обязан содержать животных не менее трех лет. Срок действия программы до 1 октября следующего года, общий объем запланированных средств - 30 миллионов рублей.
Программа получила отклик у жителей сельской местности, уже получено порядка двух тысяч заявок. Из них подтверждённых и тех, что будут обработаны до конца года - на 103 головы КРС и на 36 овец.
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Чтобы помочь со сбытом продукции, по каждому району прорабатываются вопросы поиска и определения агрегатора, который будет закупать продукцию у сельчан для формирования более крупных партий для возможности дальнейшей реализации на перерабатывающие предприятия.
 
Вадим ШумковКурганКурганская область
 
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