https://ria.ru/20201201/eksportnyy-forum-1587182966.html

Международный экспортный форум "Сделано в России"

Международный экспортный форум "Сделано в России"

9 декабря в 10:50 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Международный экспортный форум "Сделано в России".

2020-12-01T16:13

2020-12-01T16:13

2020-12-01T16:13

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника НИКИШИНА;- губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ;- глава Республики Удмуртия Александр БРЕЧАЛОВ;- президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ;- губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ;- генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана ЧУПШЕВА;- генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил ПОЛУБОЯРИНОВ;- заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Шухрат ВАФАЕВ;- генеральный секретарь Бернского союза и Пражского клуба Винко ДЭВИД;- генеральный директор Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) — Группы Исламского банка развития Уссама Абдель Рахман КАИССИ;- президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей ОРАМА;- главный экономист Renaissance Capital Чарльз РОБЕРТСОН;- директор по международным коммуникациям SACE Italy; президент Бернского союза Михал РОН;- председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер ТАЛЫБОВ;- заместитель председателя Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Даниил АЛГУЛЬЯН;- генеральный директор на глобальных развивающихся рынках eBay Илья КРЕТОВ;- заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей СКАТИН;- заместитель генерального директора Alibaba.com по глобальной программе "золотых поставщиков" Роки ХУ;- генеральный директор Epinduo Тао ША;- основатель и издатель проекта "Постнаука" Ивар МАКСУТОВ;- старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл КАЕМ;- специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий ПЕСКОВ;- начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена ЛЫСЕНКОВА.Форум "Сделано в России" – международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж. Организатором выступает АО "Российский экспортный центр" и Фонд Росконгресс.В 2020 году форум пройдет в новом формате: некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видео, в том числе из "Точек кипения " Агентства стратегических инициатив и зарубежных представительств "Российского экспортного центра ". Все мероприятия форума будут транслироваться онлайн.Темой пленарной сессии в 2020 году станет один из ключевых вопросов форума: "Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта". Круглые столы будут посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортеров и цифровизации услуг для экспортеров.Участниками форума станут члены правительства РФ, руководство российских регионов, главы профессиональных и общественных объединений, а также представители бизнеса из стран Европы, Азии и Африки.Кроме того, в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" состоится торжественная церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".Более подробная информация на сайте форума.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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