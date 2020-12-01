https://ria.ru/20201201/ekologiya-1587140624.html

Онлайн-конференция об экологическом благополучии Арктики и Антарктики

Онлайн-конференция об экологическом благополучии Арктики и Антарктики

3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об экологическом благополучии Арктики и Антарктики.

2020-12-01T13:20

2020-12-01T13:20

2020-12-01T15:30

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Задать вопросУчастники:- председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;- заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Совета по Арктике и Антарктике Елена ЗЛЕНКО;- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член Совета по Арктике и Антарктике Игорь БОГОЯВЛЕНСКИЙ;- член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр ПИЛЯСОВ.В конце ноября состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Одной из главных тем стало обсуждение актуальных вопросов обеспечения экологического благополучия. О необходимых мерах, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду Арктической зоны России, пойдёт речь в ходе мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы