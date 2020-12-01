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Онлайн-конференция об экологическом благополучии Арктики и Антарктики
Онлайн-конференция об экологическом благополучии Арктики и Антарктики
3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об экологическом благополучии Арктики и Антарктики.
2020-12-01T13:20
2020-12-01T15:30
анонсы
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Задать вопросУчастники:- председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;- заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Совета по Арктике и Антарктике Елена ЗЛЕНКО;- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член Совета по Арктике и Антарктике Игорь БОГОЯВЛЕНСКИЙ;- член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр ПИЛЯСОВ.В конце ноября состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Одной из главных тем стало обсуждение актуальных вопросов обеспечения экологического благополучия. О необходимых мерах, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду Арктической зоны России, пойдёт речь в ходе мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об экологическом благополучии Арктики и Антарктики

13:20 01.12.2020 (обновлено: 15:30 01.12.2020)
 
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3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об экологическом благополучии Арктики и Антарктики.
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Участники:
- председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Совета по Арктике и Антарктике Елена ЗЛЕНКО;
- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член Совета по Арктике и Антарктике Игорь БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр ПИЛЯСОВ.

В конце ноября состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Одной из главных тем стало обсуждение актуальных вопросов обеспечения экологического благополучия.
О необходимых мерах, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду Арктической зоны России, пойдёт речь в ходе мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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