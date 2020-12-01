Онлайн-конференция об экологическом благополучии Арктики и Антарктики
13:20 01.12.2020 (обновлено: 15:30 01.12.2020)
3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об экологическом благополучии Арктики и Антарктики.
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Участники:
- председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Совета по Арктике и Антарктике Елена ЗЛЕНКО;
- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член Совета по Арктике и Антарктике Игорь БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр ПИЛЯСОВ.
В конце ноября состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Одной из главных тем стало обсуждение актуальных вопросов обеспечения экологического благополучия.
О необходимых мерах, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду Арктической зоны России, пойдёт речь в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Совета по Арктике и Антарктике Елена ЗЛЕНКО;
- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член Совета по Арктике и Антарктике Игорь БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр ПИЛЯСОВ.
В конце ноября состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Одной из главных тем стало обсуждение актуальных вопросов обеспечения экологического благополучия.
О необходимых мерах, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду Арктической зоны России, пойдёт речь в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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