Путин указал на сокращение реальных доходов населения Тюменской области
19:52 01.12.2020 (обновлено: 20:11 01.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек - РИА Новости. Ситуация с занятостью в Тюменской области в целом находится в хорошем состоянии, однако реальные доходы населения сократились, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе визита главы государства в Тобольск глава региона Александр Моор доложил ему о состоянии дел в области, в том числе о доходах тюменцев.
"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев - пусть небольшой, но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года", - доложил Моор.
Путин с ним не согласился. "Это нереально, по-моему. Это номинально... Это номинальные зарплаты, а реальные располагаемые доходы населения - они резко сократились. Это номинальная начисленная заработная плата", - возразил президент.
Вместе с тем Путин отметил, что в регионе растёт розничная торговля, и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне". "Это очень важно. И то, что вы уделяете этому внимание прямое, личное - тоже", - сказал глава государства.