https://ria.ru/20201201/dokhody-1587233720.html

Путин указал на сокращение реальных доходов населения Тюменской области

Путин указал на сокращение реальных доходов населения Тюменской области

Ситуация с занятостью в Тюменской области в целом находится в хорошем состоянии, однако реальные доходы населения сократились, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:52

2020-12-01T19:52

2020-12-01T20:11

александр моор

тобольск

россия

владимир путин

тюменская область

общество

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек - РИА Новости. Ситуация с занятостью в Тюменской области в целом находится в хорошем состоянии, однако реальные доходы населения сократились, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе визита главы государства в Тобольск глава региона Александр Моор доложил ему о состоянии дел в области, в том числе о доходах тюменцев.Путин с ним не согласился. "Это нереально, по-моему. Это номинально... Это номинальные зарплаты, а реальные располагаемые доходы населения - они резко сократились. Это номинальная начисленная заработная плата", - возразил президент.Вместе с тем Путин отметил, что в регионе растёт розничная торговля, и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне". "Это очень важно. И то, что вы уделяете этому внимание прямое, личное - тоже", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20201201/razvitie-1587226717.html

тобольск

россия

тюменская область

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александр моор, тобольск, россия, владимир путин, тюменская область, общество