Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/dokhody-1587233720.html
Путин указал на сокращение реальных доходов населения Тюменской области
Путин указал на сокращение реальных доходов населения Тюменской области
Ситуация с занятостью в Тюменской области в целом находится в хорошем состоянии, однако реальные доходы населения сократились, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:52
2020-12-01T20:11
александр моор
тобольск
россия
владимир путин
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212721_0:217:3072:1945_1400x0_80_0_0_a51cc2322813463af6b93d096059f45c.jpg
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек - РИА Новости. Ситуация с занятостью в Тюменской области в целом находится в хорошем состоянии, однако реальные доходы населения сократились, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе визита главы государства в Тобольск глава региона Александр Моор доложил ему о состоянии дел в области, в том числе о доходах тюменцев.Путин с ним не согласился. "Это нереально, по-моему. Это номинально... Это номинальные зарплаты, а реальные располагаемые доходы населения - они резко сократились. Это номинальная начисленная заработная плата", - возразил президент.Вместе с тем Путин отметил, что в регионе растёт розничная торговля, и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне". "Это очень важно. И то, что вы уделяете этому внимание прямое, личное - тоже", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20201201/razvitie-1587226717.html
тобольск
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212721_46:0:2777:2048_1400x0_80_0_0_e7b22819cd5971b4b49c050ab0412e11.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тобольск, россия, владимир путин, тюменская область, общество

Путин указал на сокращение реальных доходов населения Тюменской области

19:52 01.12.2020 (обновлено: 20:11 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек - РИА Новости. Ситуация с занятостью в Тюменской области в целом находится в хорошем состоянии, однако реальные доходы населения сократились, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе визита главы государства в Тобольск глава региона Александр Моор доложил ему о состоянии дел в области, в том числе о доходах тюменцев.

"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев - пусть небольшой, но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года", - доложил Моор.

Путин с ним не согласился. "Это нереально, по-моему. Это номинально... Это номинальные зарплаты, а реальные располагаемые доходы населения - они резко сократились. Это номинальная начисленная заработная плата", - возразил президент.
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 19:11
Путин отметил высокие демографические показатели в Тюменской области
Вместе с тем Путин отметил, что в регионе растёт розничная торговля, и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне". "Это очень важно. И то, что вы уделяете этому внимание прямое, личное - тоже", - сказал глава государства.
 
Александр МоорТобольскРоссияВладимир ПутинТюменская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
07:27Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
07:09Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
07:06Минобороны сообщило о результатах саперных работ миротворцев в Карабахе
06:50Губернатор Приморья поручил вернуть свет во все дома острова Русский
06:47"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big
06:35В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом
Лента новостейМолния