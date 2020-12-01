https://ria.ru/20201201/dokhody-1587081658.html
Собственные доходы Сургутского района ХМАО на фоне пандемии выросли на 9%
Собственные доходы Сургутского района ХМАО на фоне пандемии выросли на 9%
Собственные доходы бюджета Сургутского района ХМАО в 2020 году на фоне пандемии выросли на 9%, или на 500 миллионов рублей, в том числе за счет привлечения... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:50
2020-12-01T06:50
2020-12-01T06:50
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
россия
сургутский район
ханты-мансийск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_0b526193e7301a47441bbfa77df80386.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Собственные доходы бюджета Сургутского района ХМАО в 2020 году на фоне пандемии выросли на 9%, или на 500 миллионов рублей, в том числе за счет привлечения крупных и средних налогоплательщиков, сообщил глава районной администрации Андрей Трубецкой.Руководитель муниципалитета на своей странице в Facebook проинформировал о завершении работы над формированием бюджета Сургутского района на ближайшие три года. Так, расходы районной казны в 2021 году запланированы на уровне 13,5 миллиарда рублей, доходы составят около 13 миллиардов рублей.Он уточнил, что по итогам 2020 года объем собственных доходов районной казны прогнозируется на уровне 5,63 миллиарда рублей, а в следующем ожидается в районе 5,8 миллиарда. Основными источниками собственных доходов бюджета Сургутского района остаются НДФЛ и доходы от распоряжением имущества и земельных участков. Важным источником становятся доходы от специальных налоговых режимов малого и среднего бизнеса, подчеркнул Трубецкой."Наша работа по созданию условий для прихода бизнеса и его работы на территории Сургутского района дает свои плоды. Это кропотливая работа вдолгую. В прошлом году к нам пришло 42 крупных и средних налогоплательщика, в этом - 40. И без малого они перечислили в бюджет более 300 миллионов рублей НДФЛ", - добавил глава района.Летом прошлого года администрация Сургутского района ввела субсидию в размере 100 тысяч рублей для предпринимателей из других регионов, если они сменят "прописку" и перерегистрируют свой бизнес на территории муниципального образования. В интервью РИА Новости Трубецкой отмечал, что за короткое время эта мера позволила привлечь свыше 100 малых и средних предприятий, а в бюджет района поступило 13 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201201/tseli-1587081229.html
россия
сургутский район
ханты-мансийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_6e23a119a76499332b143f0f2de778c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, сургутский район, ханты-мансийск, экономика
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости.
Собственные доходы бюджета Сургутского района
ХМАО в 2020 году на фоне пандемии выросли на 9%, или на 500 миллионов рублей, в том числе за счет привлечения крупных и средних налогоплательщиков, сообщил глава районной администрации Андрей Трубецкой.
Руководитель муниципалитета на своей странице в Facebook проинформировал о завершении работы над формированием бюджета Сургутского района на ближайшие три года. Так, расходы районной казны в 2021 году запланированы на уровне 13,5 миллиарда рублей, доходы составят около 13 миллиардов рублей.
"Постоянно работаем над собственными доходами, и они у нас растут... В этом году, несмотря на пандемию, собственные доходы выросли на 9%. Это порядка 500 миллионов рублей", - написал Трубецкой.
Он уточнил, что по итогам 2020 года объем собственных доходов районной казны прогнозируется на уровне 5,63 миллиарда рублей, а в следующем ожидается в районе 5,8 миллиарда. Основными источниками собственных доходов бюджета Сургутского района остаются НДФЛ и доходы от распоряжением имущества и земельных участков. Важным источником становятся доходы от специальных налоговых режимов малого и среднего бизнеса, подчеркнул Трубецкой.
"Наша работа по созданию условий для прихода бизнеса и его работы на территории Сургутского района дает свои плоды. Это кропотливая работа вдолгую. В прошлом году к нам пришло 42 крупных и средних налогоплательщика, в этом - 40. И без малого они перечислили в бюджет более 300 миллионов рублей НДФЛ", - добавил глава района.
Летом прошлого года администрация Сургутского района ввела субсидию в размере 100 тысяч рублей для предпринимателей из других регионов, если они сменят "прописку" и перерегистрируют свой бизнес на территории муниципального образования. В интервью РИА Новости Трубецкой отмечал, что за короткое время эта мера позволила привлечь свыше 100 малых и средних предприятий, а в бюджет района поступило 13 миллионов рублей.