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Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Татарстане
Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Татарстане
Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:57
2020-12-01T11:57
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший помощник прокурора региона Руслан Галиев.В местных СМИ появилась информация о плохом самочувствии нескольких детей в школе села Богородское Пестречинского района. Как отмечается, дети отравились после обработки помещений школы антисептическим раствором.По его словам, надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами. По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.
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происшествия

Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Татарстане

11:57 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший помощник прокурора региона Руслан Галиев.
В местных СМИ появилась информация о плохом самочувствии нескольких детей в школе села Богородское Пестречинского района. Как отмечается, дети отравились после обработки помещений школы антисептическим раствором.
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"Прокуратура Пестречинского района проводит проверку информации об отравлении детей в одной из местных школ", - сказал Галиев журналистам.
По его словам, надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами. По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.
 
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