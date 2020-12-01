https://ria.ru/20201201/deti-1587118500.html

Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Татарстане

Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Татарстане

Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:57

2020-12-01T11:57

2020-12-01T11:57

происшествия

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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший помощник прокурора региона Руслан Галиев.В местных СМИ появилась информация о плохом самочувствии нескольких детей в школе села Богородское Пестречинского района. Как отмечается, дети отравились после обработки помещений школы антисептическим раствором.По его словам, надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами. По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

https://ria.ru/20201128/otravlenie-1586739950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия