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Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Татарстане
Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Татарстане
Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:57
2020-12-01T11:57
2020-12-01T11:57
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший помощник прокурора региона Руслан Галиев.В местных СМИ появилась информация о плохом самочувствии нескольких детей в школе села Богородское Пестречинского района. Как отмечается, дети отравились после обработки помещений школы антисептическим раствором.По его словам, надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами. По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20201128/otravlenie-1586739950.html
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происшествия
КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях, сообщил старший помощник прокурора региона Руслан Галиев.
В местных СМИ появилась информация о плохом самочувствии нескольких детей в школе села Богородское Пестречинского района. Как отмечается, дети отравились после обработки помещений школы антисептическим раствором.
"Прокуратура Пестречинского района проводит проверку информации об отравлении детей в одной из местных школ", - сказал Галиев журналистам.
По его словам, надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами. По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.