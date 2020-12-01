https://ria.ru/20201201/crown-1586956066.html

Власти требуют, чтобы к описанию "Короны" добавили пометку "вымысел"

Власти требуют, чтобы к описанию "Короны" добавили пометку "вымысел"

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден обратился к Netflix c просьбой добавить к описанию сериала "Корона" пометку "художественный вымысел", сообщает... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T01:50

2020-12-01T01:50

2020-12-07T10:41

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Министр культуры Великобритании Оливер Доуден обратился к Netflix c просьбой добавить к описанию сериала "Корона" пометку "художественный вымысел", сообщает Daily Mail.Он объяснил, что это необходимо сделать для того, чтобы зрители понимали, что не все события сериала можно принимать "за чистую монету"."Это очень красивое художественное произведение, и так же, как и в случаях с остальными подобными проектами, Netflix должен с самого начала это пояснить. Иначе, боюсь, целое поколение зрителей, которые по возрасту не были свидетелями этих событий, примут выдумку за реальные факты", — рассказал он в интервью изданию. Ожидается, что Доуден напишет Netflix обращение с требованием добавить эту пометку к началу каждого эпизода. Популярный стриминговый сервис пока никак не прокомментировал ситуацию.Чарльз Спенсер, брат принцессы Дианы, также считает, что такое пояснение необходимо: "Мне кажется, "Корона" только выиграет от того, что перед началом каждого эпизода будет указано: "Это не правдивая история, но она основана на реальных событиях".

https://ria.ru/20201126/korona-1586476277.html

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, великобритания