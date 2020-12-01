https://ria.ru/20201201/byudzhet-1587094882.html

Володин рассказал о работе над федеральным бюджетом на 2021-2023 годы

Володин рассказал о работе над федеральным бюджетом на 2021-2023 годы

Спикер ГД Вячеслав Володин назвал работу над законом о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов наиболее важной в ноябре, сообщает... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:55

2020-12-01T09:55

2020-12-01T09:55

госдума рф

вячеслав володин

экономика

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин назвал работу над законом о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов наиболее важной в ноябре, сообщает официальный сайт Госдумы.Госдума на заседании 26 ноября утвердила бюджет России на 2021-2023 годы. Документ предусматривает утверждение основных показателей бюджета России на ближайший трехлетний период. При этом прогнозируется рост его доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, расходов - с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году."К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства, из них принято 669. В постановлении, принятом Государственной думой, депутаты сформулировали задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета", - отметил Володин. Он уточнил, что речь идет о продолжении работы по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ. "Особого внимания требуют регионы с высокой естественной убылью населения", - заметил спикер ГД.По его словам, дополнительные доходы бюджета депутаты ГД предложили направить на развитие городского общественного транспорта, расширение программы сельской ипотеки. "Бюджет принят в непростое время, но президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, а не за счет людей", - заключил Володин.

https://ria.ru/20201119/pensii-1585407429.html

https://ria.ru/20201119/nalogi-1585339923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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госдума рф, вячеслав володин, экономика