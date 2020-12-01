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https://ria.ru/20201201/bali-1587184665.html
Эксперты рассказали, как российским туристам попасть на Бали и в Малайзию
Эксперты рассказали, как российским туристам попасть на Бали и в Малайзию
Несмотря на то, что ни с Индонезией, ни с Малайзией авиасообщение не открыто, а курорты этих стран официально не принимают иностранных туристов, попасть туда... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:50
2020-12-01T18:50
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
туристы
визы
туризм
бали
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что ни с Индонезией, ни с Малайзией авиасообщение не открыто, а курорты этих стран официально не принимают иностранных туристов, попасть туда определенным категориям путешественников все же можно, сообщает АТОР.На Бали — по бизнес-визеПриехать в Индонезию можно по электронной бизнес-визе. Она стоит 750 долларов, оформляется на 60 дней, продление возможно четыре раза на тридцать дней при уплате 90 долларов пошлины.Эксперт российского туррынка, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что такой документ стал доступным для россиян сравнительно недавно. Открывшейся возможностью воспользовались принимающие компании на Бали. Они стали присылать российским туроператорам предложения оформить эту визу не только для бизнес-путешественников, но и для желающих совместить деловые цели с отдыхом. Для того, чтобы получить документ, необходимо предоставить приглашение от индонезийской стороны (его оформляют их туркомпании), переведенную на английский справку от врача о состоянии здоровья, страховой полис с полным покрытием на случай необходимости лечения от COVID-19, гарантийное письмо о готовности при необходимости пройти карантин. За день до вылета нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. При пересечении границы путешественник декларирует, что прилетел в Индонезию с бизнес-целью, например, на переговоры с местными предпринимателями фирмы. После завершения деловой части визита можно отправиться на отдых.Однако туристический офис Индонезии в России не советует пользоваться таким способом, если на самом деле нет рабочей составляющей визита. "Если каким-то образом будет выявлено, что заявленная цель поездки не совпадает с фактической, туриста ждет депортация, не исключен и штраф", — предупреждают в турофисе.Карантин обязателенМалайзия не планирует открывать границы для туристов до 1 января следующего года. Исключение — члены семей малазийцев, бизнесмены и инвесторы. И даже им для приезда необходимо предварительно получить визу, а также разрешение от посольства страны.Для того, чтобы получить такой документ, необходимо заполнить письмо-обязательство (LoU) и отправить его по электронной почте в посольство Малайзии в России не менее чем за три дня до поездки. Если посольство даст разрешение, соответствующее уведомление поступит на электронную почту заявителя. Письмо-обязательство необходимо будет предоставить в аэропорту Малайзии.Также все путешественники должны зарегистрироваться и активировать онлайн-приложение MySejahtera перед въездом в страну.В аэропорту по прилету придется за свой счет пройти скрининг-тест на COVID-19. Также для всех въезжающих в Малайзию обязательна 14-дневная изоляция в гостиницах или государственных карантинных центрах. Проживание там в среднем обойдется в 2,8 тысяч рублей на человека в сутки.Сейчас добраться из Москвы в обе азиатские страны можно только рейсами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле или Дубае.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, визы, бали, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, малайзия, турция, стамбул, оаэ, дубай (город), индонезия

Эксперты рассказали, как российским туристам попасть на Бали и в Малайзию

18:50 01.12.2020
 
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы в пещерах Бату в Куала-Лумпуре
Туристы в пещерах Бату в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что ни с Индонезией, ни с Малайзией авиасообщение не открыто, а курорты этих стран официально не принимают иностранных туристов, попасть туда определенным категориям путешественников все же можно, сообщает АТОР.

На Бали — по бизнес-визе

Приехать в Индонезию можно по электронной бизнес-визе. Она стоит 750 долларов, оформляется на 60 дней, продление возможно четыре раза на тридцать дней при уплате 90 долларов пошлины.
Эксперт российского туррынка, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что такой документ стал доступным для россиян сравнительно недавно. Открывшейся возможностью воспользовались принимающие компании на Бали. Они стали присылать российским туроператорам предложения оформить эту визу не только для бизнес-путешественников, но и для желающих совместить деловые цели с отдыхом.
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Для того, чтобы получить документ, необходимо предоставить приглашение от индонезийской стороны (его оформляют их туркомпании), переведенную на английский справку от врача о состоянии здоровья, страховой полис с полным покрытием на случай необходимости лечения от COVID-19, гарантийное письмо о готовности при необходимости пройти карантин. За день до вылета нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус.
При пересечении границы путешественник декларирует, что прилетел в Индонезию с бизнес-целью, например, на переговоры с местными предпринимателями фирмы. После завершения деловой части визита можно отправиться на отдых.
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Однако туристический офис Индонезии в России не советует пользоваться таким способом, если на самом деле нет рабочей составляющей визита. "Если каким-то образом будет выявлено, что заявленная цель поездки не совпадает с фактической, туриста ждет депортация, не исключен и штраф", — предупреждают в турофисе.

Карантин обязателен

Малайзия не планирует открывать границы для туристов до 1 января следующего года. Исключение — члены семей малазийцев, бизнесмены и инвесторы. И даже им для приезда необходимо предварительно получить визу, а также разрешение от посольства страны.
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк43-х метровая статуя бога Муругана возвышается возле лестницы к пещерам Бату в Куала-Лумпуре
43-х метровая статуя бога Муругана возвышается возле лестницы к пещерам Бату в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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43-х метровая статуя бога Муругана возвышается возле лестницы к пещерам Бату в Куала-Лумпуре
Для того, чтобы получить такой документ, необходимо заполнить письмо-обязательство (LoU) и отправить его по электронной почте в посольство Малайзии в России не менее чем за три дня до поездки. Если посольство даст разрешение, соответствующее уведомление поступит на электронную почту заявителя. Письмо-обязательство необходимо будет предоставить в аэропорту Малайзии.
Также все путешественники должны зарегистрироваться и активировать онлайн-приложение MySejahtera перед въездом в страну.
В аэропорту по прилету придется за свой счет пройти скрининг-тест на COVID-19. Также для всех въезжающих в Малайзию обязательна 14-дневная изоляция в гостиницах или государственных карантинных центрах. Проживание там в среднем обойдется в 2,8 тысяч рублей на человека в сутки.
Сейчас добраться из Москвы в обе азиатские страны можно только рейсами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле или Дубае.
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