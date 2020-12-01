https://ria.ru/20201201/bali-1587184665.html

Эксперты рассказали, как российским туристам попасть на Бали и в Малайзию

Эксперты рассказали, как российским туристам попасть на Бали и в Малайзию

Несмотря на то, что ни с Индонезией, ни с Малайзией авиасообщение не открыто, а курорты этих стран официально не принимают иностранных туристов, попасть туда... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:50

2020-12-01T18:50

2020-12-01T18:50

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туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что ни с Индонезией, ни с Малайзией авиасообщение не открыто, а курорты этих стран официально не принимают иностранных туристов, попасть туда определенным категориям путешественников все же можно, сообщает АТОР.На Бали — по бизнес-визеПриехать в Индонезию можно по электронной бизнес-визе. Она стоит 750 долларов, оформляется на 60 дней, продление возможно четыре раза на тридцать дней при уплате 90 долларов пошлины.Эксперт российского туррынка, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что такой документ стал доступным для россиян сравнительно недавно. Открывшейся возможностью воспользовались принимающие компании на Бали. Они стали присылать российским туроператорам предложения оформить эту визу не только для бизнес-путешественников, но и для желающих совместить деловые цели с отдыхом. Для того, чтобы получить документ, необходимо предоставить приглашение от индонезийской стороны (его оформляют их туркомпании), переведенную на английский справку от врача о состоянии здоровья, страховой полис с полным покрытием на случай необходимости лечения от COVID-19, гарантийное письмо о готовности при необходимости пройти карантин. За день до вылета нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. При пересечении границы путешественник декларирует, что прилетел в Индонезию с бизнес-целью, например, на переговоры с местными предпринимателями фирмы. После завершения деловой части визита можно отправиться на отдых.Однако туристический офис Индонезии в России не советует пользоваться таким способом, если на самом деле нет рабочей составляющей визита. "Если каким-то образом будет выявлено, что заявленная цель поездки не совпадает с фактической, туриста ждет депортация, не исключен и штраф", — предупреждают в турофисе.Карантин обязателенМалайзия не планирует открывать границы для туристов до 1 января следующего года. Исключение — члены семей малазийцев, бизнесмены и инвесторы. И даже им для приезда необходимо предварительно получить визу, а также разрешение от посольства страны.Для того, чтобы получить такой документ, необходимо заполнить письмо-обязательство (LoU) и отправить его по электронной почте в посольство Малайзии в России не менее чем за три дня до поездки. Если посольство даст разрешение, соответствующее уведомление поступит на электронную почту заявителя. Письмо-обязательство необходимо будет предоставить в аэропорту Малайзии.Также все путешественники должны зарегистрироваться и активировать онлайн-приложение MySejahtera перед въездом в страну.В аэропорту по прилету придется за свой счет пройти скрининг-тест на COVID-19. Также для всех въезжающих в Малайзию обязательна 14-дневная изоляция в гостиницах или государственных карантинных центрах. Проживание там в среднем обойдется в 2,8 тысяч рублей на человека в сутки.Сейчас добраться из Москвы в обе азиатские страны можно только рейсами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле или Дубае.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

https://ria.ru/20181014/1530216713.html

https://ria.ru/20201129/dzhanabaeva-1586288008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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