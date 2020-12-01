https://ria.ru/20201201/antonova-1587153714.html

Последнее интервью Ирины Антоновой РИА Новости

Последнее интервью Ирины Антоновой РИА Новости

Это последнее интервью с президентом Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, ветераном войны Ириной Антоновой готовилось к... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:00

2020-12-01T15:00

2020-12-01T15:28

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

москва

интервью

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Это последнее интервью с президентом Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, ветераном войны Ириной Антоновой готовилось к 75-летию Великой Победы, но публиковать его она внезапно сочла неуместным, нескромно говорить о себе, когда в стране такие проблемы, связанные с пандемией. О работе медсестрой в госпитале в годы войны, восстановлении ГМИИ, сокровищах Дрезденской галереи и выставке подарков Иосифу Сталину Антонова рассказала корреспонденту РИА Новости Анне Горбашовой. Публикуется с разрешения пресс-службы музея.— Ирина Александровна, вы помните первый день войны?— Я только окончила первый курс Института философии, литературы и истории (ИФЛИ), у нас, студентов, был такой душевный подъем у всех, мы сдали все экзамены, а на завтра узнаем, что началась война. Полгода примерно не работал наш вуз и университет, с которым его объединили. А потом, в январе, МГУ открылся, мы учились и одновременно работали, кто кем, я — в госпитале, предварительно я окончила короткие курсы медсестер. И всю войну я училась и работала в госпитале, даже в двух: сначала на Красной Пресне с весны 1942 года, потом на Бауманской.— Страшно было совсем еще молодой девушке-искусствоведу ежедневно видеть страдания, боль и смерть?— По-настоящему страшно не было. Когда уже прошло много лет, я подумала, как же было страшно, но в то время — нет. Мы занимались в холодных аудиториях, в валенках и пальто слушали лекции. Иногда преподаватели приглашали нас домой, там было немного теплее и веселей, педагоги угощали чаем. В госпитале на Красной Пресне мы в основном работали по ночам, днем мы все-таки занимались. Я работала медсестрой на операциях. Привозили раненых — совсем еще мальчишек — летчиков, практически моих ровесников, которых в кратчайшие сроки обучили летать. Часто надо было оперировать если не в ночь, то рано утром. Это были очень напряженные месяцы работы. Я недавно была в этом госпитале, он располагался в школе на Красной Пресне, и сейчас там опять школа. Я приехала в эти стены. Вошла в аудитории, где были операционные, вспомнила… И это меня очень взволновало…— В ГМИИ имени Пушкина вы пришли за месяц до Победы, сразу после института, сильно ли пострадал музей, каким он перед вами предстал?— Музей был в сильной разрухе, очень пострадала кровля, у нас же три стеклянных покрытия на крыше, они все были разбиты. Скульптор Сергей Меркуров по каким-то своим связям нашел дефицитное стекло, и мелкими кусочками ему удалось как-то перекрыть крышу. Но все равно все везде протекало, все было чудовищно. Когда я стала директором в 1962 году, первой задачей было восстановление кровли. Все экспонаты в войну, кроме слепков, были эвакуированы в Новосибирск, они хранились в здании замечательного оперного театра и вернулись в музей в конце 1944-го — начале 1945 года.— В 1945 году вы в составе советской группы должны были поехать в Германию для описи найденных нашими военными шедевров Дрезденской галереи, но командировка не состоялась, вы знаете, почему?— Меня вызвал к себе зам по науке профессор Борис Робертович Виппер — очень глубокий, живой человек, чудный собеседник. С ним всегда было интересно. Он сказал, что меня включают в группу художников — несколько человек, до конца июня 1945 года я должна поехать в Германию разбираться, что осталось от коллекции Дрезденской галереи, которая была спрятана в хранилищах. Виппер мне сказал: "Вы поедете с людьми, которые понятия не имеют, что там". Я была в полном восторге, в необыкновенном состоянии духа, но через какое-то время он меня вызвал и сказал, что меня решили не посылать. Я, конечно, расстроилась очень…— Но в ГМИИ вы принимали коллекцию Дрезденской галереи, которую в 1945-м привезли в СССР?— Да, в конце июля в галерею стали приезжать машины, и все эти сокровища стояли перед музеем в автомобилях, мы, хранители, метались между ними, составляли списки работ. Примерно 760 работ только из Дрезденской галереи там было. Мы поначалу ничего не знали, приносили ящики в зал, мы открывали, а там "Сикстинская мадонна" Рафаэля — это такое было волнение… Через десять лет, в мае 1955 года, была открыта выставка из собрания Дрезденской галереи, в экспозицию которой вошли не только "Сикстинская мадонна", но и "Спящая Венера" Джорджоне, "Портрет мальчика" Пинтуриккио, "Девушка, читающая письмо" Яна Вермера Дельфтского, "Святая Инесса" Хусепе де Риберы…Наши научные сотрудники и реставраторы восстанавливали пострадавшие от войны шедевры мировой живописи все эти годы. Выдающийся русский живописец и реставратор Павел Дмитриевич Корин вместе со своей женой Прасковьей Дмитриевной в течение многих лет был главой реставрационного отдела ГМИИ. Все эти картины прошли через его руки, он многие спас, 30 процентов были в ужасном состоянии, немцы же их прятали в сырых хранилищах. Корин великолепно знал живопись старых мастеров.— Все, что было на выставке в 1955 году, мы вернули в Дрезденскую галерею, даже то, что не числилось в описях ГМИИ, как, по-вашему, это справедливо?— Когда выставка еще не была открыта, я случайно на Сретенке в антикварном магазине увидела одну картину и поняла, что это работа немецкого художника эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха "Курфюрст в брачном венке". Я попросила мне ее показать и сразу сообщила директору ГМИИ, что нашла картину Кранаха, что ее надо изъять. Мы ее забрали, заплатив тогда за нее тысячу рублей. Ее тоже вернули в Дрезденскую галерею. Когда я была в Германии в галерее, я рассказала немецкому коллеге, как я ее нашла. Мы действительно вернули немцам всю Дрезденскую галерею после выставки в Москве. Это мало кто делал. Ведь из чего состоят коллекция Лувра и коллекции всех крупнейших музеев мира? Из того, что было захвачено в результате военных действий, кем-то куплено, а иначе бы все галереи мира состояли из картин художников своей страны, но это же не так.Когда все вернули, очень многим казалось, что это несправедливо, что немцы должны как-то расплатиться за этот ужас, на каком-то этапе я тоже так думала, а потом, побывав в Дрездене уже после возвращения картин, я поняла, что эта галерея и есть сам Дрезден, она составляет смысл этого города, без нее его нет.— Мы сделали то, что не делал никто, но до сих пор раздаются голоса, что мы должны вернуть Германии все "награбленные" в войну произведения искусства…— То, что кто-то топает ногами, — это вопрос их морального облика. Можно говорить все что угодно. То, что уничтожено у нас, ни с чем не сравнимо: это более 400 российских музеев, масса художественного материала. А нас все должны только благодарить, встать на колени и молиться за то, что сокровища мирового искусства были сохранены нашими реставраторами. — Что экспонировалось в Пушкинском музее после войны до 1955 года?— С конца 1949 по 1953 год в большинстве залов музея разместилась выставка подарков Сталину вплоть до смерти вождя народов. Тогда, в 1949-м, в ГМИИ въехал Музей революции. Там была директор товарищ Толстихина — решительная женщина, которая одним движением отстранила всех нас от работы, многих людей уволили, но меня оставили, я тогда была хранителем. От самой выставки подарков Сталину нас тоже отстранили, мы не водили по ней экскурсии. Но у нас было много своей работы, связанной с реставрацией, охраной музея. После смерти Сталина в марте 1953 года выставку закрыли, в декабре была открыта обновленная постоянная экспозиция Пушкинского музея. Вопрос с крышей был по-прежнему не решен, мы все по ночам дежурили два раза в неделю вместе с милицией, делали обходы: везде текло. Когда я уже была директором, мне звонили ночью: "Льет на такую-то картину ночью", я садилась в машину и приезжала, без меня не могли снимать картину со стены. Только в 1974 году вся крыша наконец была сделана по-настоящему.Была целая история, как я ходила к министру культуры СССР Фурцевой, я ее высоко ценила, но тут она что-то недопонимала. Я написала письмо Косыгину. И что меня потрясло — это то, что я получила ответ на следующий же день, оно было адресовано Фурцевой и переслано мне. И началась энергичная работа.— Как вы отмечали День Победы в 1945 году и как планируете отметить в этом?— В 1945-м мы в музее услышали, что закончилась война, нас было немного человек, все вышли на колоннаду. Потом мы все отправились в центр, первое, куда мы пошли, — к американскому посольству: они же были союзники и посольство располагалось недалеко от нас, там, где гостиница "Метрополь" сейчас. На балконе стояли американцы и махали нам руками, а мы — им. Потом мы пошли на Красную площадь, большая часть людей плакали, было много солдат, офицеров и просто москвичей, незнакомые люди бросались друг другу в объятия. Мы там покрутились и пошли к посольству Франции — тоже наши союзники, и так до позднего вечера мотались по Москве. Необыкновенный это день был. Сейчас никого из моих сверстников — коллег из музея не осталось, это грустно, но мне очень много лет. Если вся эта ужасная история с карантином закончится, я буду, как всегда, в музее — отмечу День Победы с нашими сотрудниками.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587125997.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587123981.html

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