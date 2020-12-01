https://ria.ru/20201201/antonova-1587152078.html

Ирина Антонова понимала, что для искусства нужен диалог, считает раввин

Ирина Антонова понимала, что для искусства нужен диалог, считает раввин

Почетный президент Пушкинского музея Ирина Антонова понимала, что для музеев должен действовать "безвизовый" режим, а для развития искусства нужен свободный... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:08

2020-12-01T14:08

2020-12-01T14:51

религия и мировоззрение

религия

александр бородай

федерация еврейских общин россии

ирина антонова

леонардо да винчи

лувр

москва

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Почетный президент Пушкинского музея Ирина Антонова понимала, что для музеев должен действовать "безвизовый" режим, а для развития искусства нужен свободный диалог, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности в Москве раввин Александр Борода.Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет (1961-2013)."В ней было твердое, незыблемое и совершенно не конъюнктурное понимание того, что для развития искусства нужен свободный диалог, что если мы хотим воспитывать выдающихся художников, то для музеев страны должен быть "безвизовый" режим. И это преодоление, казалось бы, нерушимых границ благодаря ее работе стало возможно для всех ее современников", - сказал Борода, слова которого приводит пресс-служба ФЕОР.Он привел в пример "легендарное событие 1974 года" – экспонирование "Джоконды" Леонардо да Винчи, которое дало "уникальный шанс для сотен тысяч советских людей "побывать" в Лувре"."Выставка "Париж – Москва" (1981 год, на которой, в частности, представили картины Малевича и Кандинского – ред.) даже не может быть оценена в современных категориях, хотя, безусловно, представление экспозиции было всегда безупречно, на уровне идеала. Но "Париж – Москва" сотворила невероятные изменения – приподняла железный занавес и утвердила Москву в качестве значимого участника мирового культурного контекста", - заметил президент ФЕОР.По его словам, уход Ирины Антоновой – это "величайшая, невосполнимая потеря"."Непременно будут созданы монографии, подробно описывающие влияние Ирины Антоновой на российское и мировое искусство, но и не дожидаясь оценок профессионалов, совершенно точно можно сказать, что она преобразила наш мир и привнесла в него еще больше эстетики и красоты", - подытожил раввин.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, ирина антонова, леонардо да винчи, лувр, москва