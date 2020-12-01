Ушла эпоха. Коллеги и ученики вспоминают Ирину Антонову

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Легендарная женщина, элегантная, несгибаемая. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, когда об этом не смели мечтать. Почетный президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Деятели культуры вспоминают о том, каково было работать в "эпоху Антоновой".Лошак напомнила, что за 75 лет работы Антонова практически каждый день приходила в музей. Она назвала Ирину Александровну человеком абсолютно бесстрашным: как профессионала, как личность, которая на протяжении жизни делала шаги навстречу новому.Директор рассказала, что Ирина Александровна была открытым, любящим не напоказ, очень строгим в отношении к жизни человеком.Главными завоеваниями Антоновой Лошак назвала первую выставку Пикассо в 1956 году, проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин", выставки, связанные с именами крупнейших художников мира, приезд "Моны Лизы" в музей и демонстрацию работ из Дрезденской галереи."Нам как сотрудникам музея будет очень ее недоставать. Ее бескомпромиссного отношения к жизни, честного мнения, открытого забрала перед опасностью. Умения отстраниться от сиюминутного и продемонстрировать отвагу. Будет не хватать этого человека, который, безусловно, часть нас и наших жизней", — призналась Марина Лошак.Те, кто работал в разные годы в ГМИИ под руководством Антоновой, отметили несгибаемый характер Ирины Александровны, ее энергичность, чувство достоинства и стиля.Трапкова назвала Ирину Александровну "личностью вселенского масштаба и для российского, и для международного музейного мира".Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проработала в ГМИИ с 1998 по 2000 год и вспомнила, какой была Антонова: "Она появлялась в музее всегда подтянутая, изысканно одета, в туфельках на каблуках, духи Chanel № 5"."Ее отличали элегантность, нахождение в форме каждую минуту своего пребывания и в музее, и на людях. Это не могло не впечатлять! Невероятная энергия, напор, смелость, конечно же, исключительно умелое пользование административным ресурсом, которые рождали прорывные проекты", — сказала Трегулова.Директор ГТГ тоже отметила выставку "Москва — Berlin / Берлин — Moskau. 1900-1950", которая была очень смелым проектом. "Она до последнего билась за то, чтобы в Москве были предоставлены вещи того же уровня, что выставлялись в Берлине, что в период таких серьезных и бурных дискуссий по поводу перемещенных ценностей было не так просто. Но она стояла на своем до конца", — заключила директор Третьяковки.Искусствовед Михаил Каменский, который тоже работал в ГМИИ, назвал Антонову "одной из ярчайших женщин нашей страны и нашей культуры".Основательница Vikhrovaart gallery Анна Вихрова была личным секретарем Ирины Александровны в 1995-1997 годах. "Это была суровая, но очень большая ШКОЛА. Да, мы страдали от жесткой диктатуры директора, но она задавала высокую планку. Ирина Антонова пришла в музей с целой плеядой своих блестящих однокурсников, ценила порядочность, примером воспитала новое поколение профессионалов. При ней музей стал храмом культуры, большой науки и свободы, настоящей свободы", — призналась Вихрова.Ирина Антонова, по ее словам, не подстраивалась ни под кого, а выполняла свою миссию, жила ради искусства.Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова тоже отметила талант Антоновой делать уникальные проекты и ее элегантность.По словам Свибловой, Антонова была человеком, который жил искусством и культурой и умел от этой культуры получать энергию."Ирина Александровна всегда была на каблуках. Это удивительное достоинство, которое дала ей культура и которое она транслировала, всегда с поднятой головой, всегда с очень прямой спиной. Вот с этим достоинством она никогда не позволяла себе плохо себя чувствовать, не позволяла меньшего в том, что она ощущала как вечное и что было ей самой. Этим большим была культура, и этим большим было искусство. Колоссальная утрата", — заключила Свиблова.Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин признался, что, когда прочитал новость, подумал, что вся его жизнь прошла параллельно жизни Антоновой."Из жизни ушел великий человек, — сказал Левыкин. — Когда я учился в университете, не думал о том, что мы будем знакомы, будем общаться, разговаривать, она уже была великим музейщиком, великим директором великого музея, когда я только начинал свою музейную жизнь".Левыкин признался, что считает — ему повезло. "Не могу сказать, что жизнь очень часто нас сводила, да, мы участвовали во многих совместных выставках, нам даже приходилось спорить!" — отметил Алексей Константинович и добавил, что будет гордиться тем, что работал в "эпоху великой Антоновой". "Ирина Александровна посвятила всю свою жизнь делу, в которое верила, оно придавало ей сил и энергии в самые сложные периоды, — подчеркнула директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Все, кому довелось с ней работать, получили неоценимый опыт, и сегодня музейное сообщество потеряло своего великого учителя, пример для подражания".Спорила об искусстве Антонова и с директором Музея современного искусства "Гараж" Антоном Беловым."Для меня личные встречи с Ириной Александровной были очень значимы. Мы с ней спорили о современном искусстве. Я его защищал, а она придерживалась скептической точки зрения. При этом именно она первой привезла выставку Йозефа Бойса в Россию в 1992 году, а во времена СССР устроила экспозицию Александра Тышлера. Ирина Александровна во всех своих ипостасях — делала ли она выставки, создавала ли детские кружки, организовывала ли музыкальные вечера, обсуждала ли вопросы реституции искусства с Германией — человек великий", — признался Белов.Александр Борода, директор Еврейского музея и центра толерантности, уверен, что Антонова преобразила наш мир и привнесла в него еще больше эстетики и красоты."Такие личности, как Ирина Александровна, уникальны: невероятно одаренная, умеющая сохранять свою твердость и целостность, оберегающая дело, которому она служила всю жизнь, несмотря на переменчивые внешние обстоятельства", — сказал Борода. — В ней было твердое, незыблемое и совершенно не конъюнктурное понимание того, что для развития искусства нужен свободный диалог, что если мы хотим воспитывать выдающихся художников, то для музеев страны должен быть безвизовый режим. И это преодоление казалось бы нерушимых границ благодаря ее работе стало возможно для всех ее современников".Борода уверен: именно Антонова сотворила невероятные изменения — "приподняла железный занавес и утвердила Москву в качестве значимого участника мирового культурного контекста".Директора музеев по всей стране выражают соболезнования в связи с кончиной Антоновой. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал Ирину Александровну блестящим главой музея, "примером того, что личность имеет значение" и добавил, что работа Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.По словам Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает". "Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", — заключил он.Как рассказал директор лондонской Национальной галереи доктор Габриэле Финальди, коллеги из Западной Европы называли ее "Мадам Антонова" и признавали, что она "на международной сцене была жестким переговорщиком, но стремилась развивать отношения с европейскими музеями. Свидетель и активный участник сложной истории своей страны, она, без сомнения, унесла с собой множество тайн".Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта с теплом вспомнила о встрече с Антоновой, "железной женщиной, но полной красоты и гармонии".Но не только работники музеев вспоминают Антонову. Директор Большого театра Владимир Урин признался, что для него Ирина Александровна — это столп, фигура, равнозначная таким людям, как Лихачев, Сахаров, крупнейшая личность. Он отметил, что в своих оценках Антонова всегда была "очень интеллигентна, если ей что-то не нравилось, она говорила, но так, что это не могло никого обидеть"."Даже у себя в Пушкинском музее, который она сделала одной из выдающихся музейных институций в мире, она придумала "Декабрьские вечера", где собирала лучших из лучших в области музыки, выдумывала креативные проекты. Попасть на эти вечера было невероятным счастьем. Когда уходят такие личности, как Ирина Александровна Антонова, понимаешь всю громадность значения этого человека и невосполнимость потери", — заключил директор Большого театра.
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Ушла эпоха. Коллеги и ученики вспоминают Ирину Антонову
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Легендарная женщина, элегантная, несгибаемая. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, когда об этом не смели мечтать. Почетный президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Деятели культуры вспоминают о том, каково было работать в "эпоху Антоновой".
"Трудно представить себе музей без Ирины Александровны Антоновой, которая стала его неизменной частью, его лицом, его символом, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — Она часть мифа ГМИИ во всех его проявлениях. Мы привыкли ощущать ее рядом, даже когда не разговаривали о делах, а слышали шуршание бумаг или звук голоса за дверью кабинета. Мы понимали, что она есть".
Лошак напомнила, что за 75 лет работы Антонова практически каждый день приходила в музей. Она назвала Ирину Александровну человеком абсолютно бесстрашным: как профессионала, как личность, которая на протяжении жизни делала шаги навстречу новому.
Директор рассказала, что Ирина Александровна была открытым, любящим не напоказ, очень строгим в отношении к жизни человеком.
Главными завоеваниями Антоновой Лошак назвала первую выставку Пикассо в 1956 году, проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин", выставки, связанные с именами крупнейших художников мира, приезд "Моны Лизы" в музей и демонстрацию работ из Дрезденской галереи.
"Нам как сотрудникам музея будет очень ее недоставать. Ее бескомпромиссного отношения к жизни, честного мнения, открытого забрала перед опасностью. Умения отстраниться от сиюминутного и продемонстрировать отвагу. Будет не хватать этого человека, который, безусловно, часть нас и наших жизней", — призналась Марина Лошак.
Те, кто работал в разные годы в ГМИИ под руководством Антоновой, отметили несгибаемый характер Ирины Александровны, ее энергичность, чувство достоинства и стиля.
"Мне посчастливилось три года проработать в Пушкинском с Ириной Александровной, человеком поразительной цельности и силы воли, настоящим визионером, — рассказала директор Музея Москвы Анна Трапкова.— Это очень многое дало, потому что Антонова для меня и для нескольких поколений стала ролевой моделью. Она научила постоянно бороться, не опускать руки".
Трапкова назвала Ирину Александровну "личностью вселенского масштаба и для российского, и для международного музейного мира".
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проработала в ГМИИ с 1998 по 2000 год и вспомнила, какой была Антонова: "Она появлялась в музее всегда подтянутая, изысканно одета, в туфельках на каблуках, духи Chanel № 5".
"Ее отличали элегантность, нахождение в форме каждую минуту своего пребывания и в музее, и на людях. Это не могло не впечатлять! Невероятная энергия, напор, смелость, конечно же, исключительно умелое пользование административным ресурсом, которые рождали прорывные проекты", — сказала Трегулова.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время открытия выставки "Вечные темы искусства" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, приуроченной к 35-му фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера".
Директор ГТГ тоже отметила выставку "Москва — Berlin / Берлин — Moskau. 1900-1950", которая была очень смелым проектом. "Она до последнего билась за то, чтобы в Москве были предоставлены вещи того же уровня, что выставлялись в Берлине, что в период таких серьезных и бурных дискуссий по поводу перемещенных ценностей было не так просто. Но она стояла на своем до конца", — заключила директор Третьяковки.
Искусствовед Михаил Каменский, который тоже работал в ГМИИ, назвал Антонову "одной из ярчайших женщин нашей страны и нашей культуры".
"Ушел железный руководитель, вершитель судеб. Ушел реформатор, мудрый кормчий музейного корабля, успешно преодолевавший все бури и невзгоды второй половины ХХ века. Ушел мыслитель и куратор, искусствовед, музыкант и художник, культуртрегер и создатель новых смыслов", — поделился он.
Основательница Vikhrovaart gallery Анна Вихрова была личным секретарем Ирины Александровны в 1995-1997 годах. "Это была суровая, но очень большая ШКОЛА. Да, мы страдали от жесткой диктатуры директора, но она задавала высокую планку. Ирина Антонова пришла в музей с целой плеядой своих блестящих однокурсников, ценила порядочность, примером воспитала новое поколение профессионалов. При ней музей стал храмом культуры, большой науки и свободы, настоящей свободы", — призналась Вихрова.
Ирина Антонова, по ее словам, не подстраивалась ни под кого, а выполняла свою миссию, жила ради искусства.
Французский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре — директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова. 1973 год
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Французский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре — директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова. 1973 год
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова (в центре) выступает на открытии выставки произведений французского художника Пабло Пикассо в Москве. 1965 год
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Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова (в центре) выступает на открытии выставки произведений французского художника Пабло Пикассо в Москве. 1965 год
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки скульптуры Джованни Лоренцо Бернини "Голова медузы" (1630) из Капитолийских музеев (Рим) в ГМИИ
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Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки скульптуры Джованни Лоренцо Бернини "Голова медузы" (1630) из Капитолийских музеев (Рим) в ГМИИ
Французский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре — директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова. 1973 год
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова (в центре) выступает на открытии выставки произведений французского художника Пабло Пикассо в Москве. 1965 год
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки скульптуры Джованни Лоренцо Бернини "Голова медузы" (1630) из Капитолийских музеев (Рим) в ГМИИ
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова тоже отметила талант Антоновой делать уникальные проекты и ее элегантность.
"Нам сегодня кажется естественным то, к нам приезжала "Джоконда". То, что проходили фантастические выставки, которые, только став директором музея, можно представить, каких трудов стоило организовать. И одновременно — как это просто. Ирина Александровна мечтала о Шагале, и Шагал оказывался в Москве, Ирина Александровна мечтала о Пикассо, и она привезла в 1956 году первый раз Пикассо в Москву", — рассказала Свиблова.
По словам Свибловой, Антонова была человеком, который жил искусством и культурой и умел от этой культуры получать энергию.
Бывший директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова и актриса, режиссер Рената Литвинова перед началом показа осенне-зимней коллекции модного дома Dior
"Ирина Александровна всегда была на каблуках. Это удивительное достоинство, которое дала ей культура и которое она транслировала, всегда с поднятой головой, всегда с очень прямой спиной. Вот с этим достоинством она никогда не позволяла себе плохо себя чувствовать, не позволяла меньшего в том, что она ощущала как вечное и что было ей самой. Этим большим была культура, и этим большим было искусство. Колоссальная утрата", — заключила Свиблова.
Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин признался, что, когда прочитал новость, подумал, что вся его жизнь прошла параллельно жизни Антоновой.
"Из жизни ушел великий человек, — сказал Левыкин. — Когда я учился в университете, не думал о том, что мы будем знакомы, будем общаться, разговаривать, она уже была великим музейщиком, великим директором великого музея, когда я только начинал свою музейную жизнь".
Левыкин признался, что считает — ему повезло. "Не могу сказать, что жизнь очень часто нас сводила, да, мы участвовали во многих совместных выставках, нам даже приходилось спорить!" — отметил Алексей Константинович и добавил, что будет гордиться тем, что работал в "эпоху великой Антоновой".
"Ирина Александровна посвятила всю свою жизнь делу, в которое верила, оно придавало ей сил и энергии в самые сложные периоды, — подчеркнула директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Все, кому довелось с ней работать, получили неоценимый опыт, и сегодня музейное сообщество потеряло своего великого учителя, пример для подражания".
Директор ГМИИ А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки одной картины "Портрет Андреа Дориа в образе Нептуна"
Спорила об искусстве Антонова и с директором Музея современного искусства "Гараж" Антоном Беловым.
"Для меня личные встречи с Ириной Александровной были очень значимы. Мы с ней спорили о современном искусстве. Я его защищал, а она придерживалась скептической точки зрения. При этом именно она первой привезла выставку Йозефа Бойса в Россию в 1992 году, а во времена СССР устроила экспозицию Александра Тышлера. Ирина Александровна во всех своих ипостасях — делала ли она выставки, создавала ли детские кружки, организовывала ли музыкальные вечера, обсуждала ли вопросы реституции искусства с Германией — человек великий", — признался Белов.
Александр Борода, директор Еврейского музея и центра толерантности, уверен, что Антонова преобразила наш мир и привнесла в него еще больше эстетики и красоты.
"Такие личности, как Ирина Александровна, уникальны: невероятно одаренная, умеющая сохранять свою твердость и целостность, оберегающая дело, которому она служила всю жизнь, несмотря на переменчивые внешние обстоятельства", — сказал Борода. — В ней было твердое, незыблемое и совершенно не конъюнктурное понимание того, что для развития искусства нужен свободный диалог, что если мы хотим воспитывать выдающихся художников, то для музеев страны должен быть безвизовый режим. И это преодоление казалось бы нерушимых границ благодаря ее работе стало возможно для всех ее современников".
Борода уверен: именно Антонова сотворила невероятные изменения — "приподняла железный занавес и утвердила Москву в качестве значимого участника мирового культурного контекста".
Директор ГМИИ Ирина Антонова, председатель правительства России Владимир Путин, министр экономического развития Российской Федерации Эльвира Набиуллина, министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Жуков (слева направо) осматривают макет проекта выставочного комплекса ГМИИ в Москве. 6 декабря 2011 года.
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Директор ГМИИ Ирина Антонова, председатель правительства России Владимир Путин, министр экономического развития Российской Федерации Эльвира Набиуллина, министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Жуков (слева направо) осматривают макет проекта выставочного комплекса ГМИИ в Москве. 6 декабря 2011 года.
Директор ГМИИ Ирина Антонова (слева первая), супруга президента Российской Федерации Наина Иосифовна Ельцина (в центре) на торжественной церемонии открытия Музея личных коллекций при Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Директор ГМИИ Ирина Антонова (слева первая), супруга президента Российской Федерации Наина Иосифовна Ельцина (в центре) на торжественной церемонии открытия Музея личных коллекций при Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Светлана Медведева, директор ГМИИ Ирина Антонова и хранитель парижского музея Пикассо Анн Бальдасари (справа налево) на открытии выставки "Пикассо. Москва" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. 2010 год
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Светлана Медведева, директор ГМИИ Ирина Антонова и хранитель парижского музея Пикассо Анн Бальдасари (справа налево) на открытии выставки "Пикассо. Москва" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. 2010 год
Директор ГМИИ Ирина Антонова, председатель правительства России Владимир Путин, министр экономического развития Российской Федерации Эльвира Набиуллина, министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Жуков (слева направо) осматривают макет проекта выставочного комплекса ГМИИ в Москве. 6 декабря 2011 года.
Директор ГМИИ Ирина Антонова (слева первая), супруга президента Российской Федерации Наина Иосифовна Ельцина (в центре) на торжественной церемонии открытия Музея личных коллекций при Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Светлана Медведева, директор ГМИИ Ирина Антонова и хранитель парижского музея Пикассо Анн Бальдасари (справа налево) на открытии выставки "Пикассо. Москва" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. 2010 год
Директора музеев по всей стране выражают соболезнования в связи с кончиной Антоновой. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал Ирину Александровну блестящим главой музея, "примером того, что личность имеет значение" и добавил, что работа Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Светлана Медведева и Ирина Антонова на концерте в честь 100-летия ГМИИ имени А. С. Пушкина
По словам Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает". "Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", — заключил он.
Как рассказал директор лондонской Национальной галереи доктор Габриэле Финальди, коллеги из Западной Европы называли ее "Мадам Антонова" и признавали, что она "на международной сцене была жестким переговорщиком, но стремилась развивать отношения с европейскими музеями. Свидетель и активный участник сложной истории своей страны, она, без сомнения, унесла с собой множество тайн".
Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта с теплом вспомнила о встрече с Антоновой, "железной женщиной, но полной красоты и гармонии".
"От нас ушел великий музейный директор. Я познакомилась с ней много лет назад в Москве, когда во время визита в Пушкинский музей она показала мне портреты моих русских предков, Олсуфьева и Шувалова, проявив чуткость и доброту", — сказала директор Ватиканских музеев.
Но не только работники музеев вспоминают Антонову. Директор Большого театра Владимир Урин признался, что для него Ирина Александровна — это столп, фигура, равнозначная таким людям, как Лихачев, Сахаров, крупнейшая личность.
"Ирина Александровна была высочайшим профессионалом, ее мнение во всех областях культуры было всегда очень важно. Это был невероятно образованный, интеллигентный человек, не было ни одной премьеры в Большом театре, на которой не было бы Ирины Александровны", — рассказал Урин.
Он отметил, что в своих оценках Антонова всегда была "очень интеллигентна, если ей что-то не нравилось, она говорила, но так, что это не могло никого обидеть".
"Даже у себя в Пушкинском музее, который она сделала одной из выдающихся музейных институций в мире, она придумала "Декабрьские вечера", где собирала лучших из лучших в области музыки, выдумывала креативные проекты. Попасть на эти вечера было невероятным счастьем. Когда уходят такие личности, как Ирина Александровна Антонова, понимаешь всю громадность значения этого человека и невосполнимость потери", — заключил директор Большого театра.
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