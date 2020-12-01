https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html

Ушла эпоха. Коллеги и ученики вспоминают Ирину Антонову

Ушла эпоха. Коллеги и ученики вспоминают Ирину Антонову

Легендарная женщина, элегантная, несгибаемая. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, когда об этом не смели мечтать. Почетный президент... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:48

2020-12-01T16:48

2020-12-01T17:30

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Легендарная женщина, элегантная, несгибаемая. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, когда об этом не смели мечтать. Почетный президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Деятели культуры вспоминают о том, каково было работать в "эпоху Антоновой".Лошак напомнила, что за 75 лет работы Антонова практически каждый день приходила в музей. Она назвала Ирину Александровну человеком абсолютно бесстрашным: как профессионала, как личность, которая на протяжении жизни делала шаги навстречу новому.Директор рассказала, что Ирина Александровна была открытым, любящим не напоказ, очень строгим в отношении к жизни человеком.Главными завоеваниями Антоновой Лошак назвала первую выставку Пикассо в 1956 году, проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин", выставки, связанные с именами крупнейших художников мира, приезд "Моны Лизы" в музей и демонстрацию работ из Дрезденской галереи."Нам как сотрудникам музея будет очень ее недоставать. Ее бескомпромиссного отношения к жизни, честного мнения, открытого забрала перед опасностью. Умения отстраниться от сиюминутного и продемонстрировать отвагу. Будет не хватать этого человека, который, безусловно, часть нас и наших жизней", — призналась Марина Лошак.Те, кто работал в разные годы в ГМИИ под руководством Антоновой, отметили несгибаемый характер Ирины Александровны, ее энергичность, чувство достоинства и стиля.Трапкова назвала Ирину Александровну "личностью вселенского масштаба и для российского, и для международного музейного мира".Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проработала в ГМИИ с 1998 по 2000 год и вспомнила, какой была Антонова: "Она появлялась в музее всегда подтянутая, изысканно одета, в туфельках на каблуках, духи Chanel № 5"."Ее отличали элегантность, нахождение в форме каждую минуту своего пребывания и в музее, и на людях. Это не могло не впечатлять! Невероятная энергия, напор, смелость, конечно же, исключительно умелое пользование административным ресурсом, которые рождали прорывные проекты", — сказала Трегулова.Директор ГТГ тоже отметила выставку "Москва — Berlin / Берлин — Moskau. 1900-1950", которая была очень смелым проектом. "Она до последнего билась за то, чтобы в Москве были предоставлены вещи того же уровня, что выставлялись в Берлине, что в период таких серьезных и бурных дискуссий по поводу перемещенных ценностей было не так просто. Но она стояла на своем до конца", — заключила директор Третьяковки.Искусствовед Михаил Каменский, который тоже работал в ГМИИ, назвал Антонову "одной из ярчайших женщин нашей страны и нашей культуры".Основательница Vikhrovaart gallery Анна Вихрова была личным секретарем Ирины Александровны в 1995-1997 годах. "Это была суровая, но очень большая ШКОЛА. Да, мы страдали от жесткой диктатуры директора, но она задавала высокую планку. Ирина Антонова пришла в музей с целой плеядой своих блестящих однокурсников, ценила порядочность, примером воспитала новое поколение профессионалов. При ней музей стал храмом культуры, большой науки и свободы, настоящей свободы", — призналась Вихрова.Ирина Антонова, по ее словам, не подстраивалась ни под кого, а выполняла свою миссию, жила ради искусства.Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова тоже отметила талант Антоновой делать уникальные проекты и ее элегантность.По словам Свибловой, Антонова была человеком, который жил искусством и культурой и умел от этой культуры получать энергию."Ирина Александровна всегда была на каблуках. Это удивительное достоинство, которое дала ей культура и которое она транслировала, всегда с поднятой головой, всегда с очень прямой спиной. Вот с этим достоинством она никогда не позволяла себе плохо себя чувствовать, не позволяла меньшего в том, что она ощущала как вечное и что было ей самой. Этим большим была культура, и этим большим было искусство. Колоссальная утрата", — заключила Свиблова.Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин признался, что, когда прочитал новость, подумал, что вся его жизнь прошла параллельно жизни Антоновой."Из жизни ушел великий человек, — сказал Левыкин. — Когда я учился в университете, не думал о том, что мы будем знакомы, будем общаться, разговаривать, она уже была великим музейщиком, великим директором великого музея, когда я только начинал свою музейную жизнь".Левыкин признался, что считает — ему повезло. "Не могу сказать, что жизнь очень часто нас сводила, да, мы участвовали во многих совместных выставках, нам даже приходилось спорить!" — отметил Алексей Константинович и добавил, что будет гордиться тем, что работал в "эпоху великой Антоновой". "Ирина Александровна посвятила всю свою жизнь делу, в которое верила, оно придавало ей сил и энергии в самые сложные периоды, — подчеркнула директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Все, кому довелось с ней работать, получили неоценимый опыт, и сегодня музейное сообщество потеряло своего великого учителя, пример для подражания".Спорила об искусстве Антонова и с директором Музея современного искусства "Гараж" Антоном Беловым."Для меня личные встречи с Ириной Александровной были очень значимы. Мы с ней спорили о современном искусстве. Я его защищал, а она придерживалась скептической точки зрения. При этом именно она первой привезла выставку Йозефа Бойса в Россию в 1992 году, а во времена СССР устроила экспозицию Александра Тышлера. Ирина Александровна во всех своих ипостасях — делала ли она выставки, создавала ли детские кружки, организовывала ли музыкальные вечера, обсуждала ли вопросы реституции искусства с Германией — человек великий", — признался Белов.Александр Борода, директор Еврейского музея и центра толерантности, уверен, что Антонова преобразила наш мир и привнесла в него еще больше эстетики и красоты."Такие личности, как Ирина Александровна, уникальны: невероятно одаренная, умеющая сохранять свою твердость и целостность, оберегающая дело, которому она служила всю жизнь, несмотря на переменчивые внешние обстоятельства", — сказал Борода. — В ней было твердое, незыблемое и совершенно не конъюнктурное понимание того, что для развития искусства нужен свободный диалог, что если мы хотим воспитывать выдающихся художников, то для музеев страны должен быть безвизовый режим. И это преодоление казалось бы нерушимых границ благодаря ее работе стало возможно для всех ее современников".Борода уверен: именно Антонова сотворила невероятные изменения — "приподняла железный занавес и утвердила Москву в качестве значимого участника мирового культурного контекста".Директора музеев по всей стране выражают соболезнования в связи с кончиной Антоновой. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал Ирину Александровну блестящим главой музея, "примером того, что личность имеет значение" и добавил, что работа Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.По словам Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает". "Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", — заключил он.Как рассказал директор лондонской Национальной галереи доктор Габриэле Финальди, коллеги из Западной Европы называли ее "Мадам Антонова" и признавали, что она "на международной сцене была жестким переговорщиком, но стремилась развивать отношения с европейскими музеями. Свидетель и активный участник сложной истории своей страны, она, без сомнения, унесла с собой множество тайн".Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта с теплом вспомнила о встрече с Антоновой, "железной женщиной, но полной красоты и гармонии".Но не только работники музеев вспоминают Антонову. Директор Большого театра Владимир Урин признался, что для него Ирина Александровна — это столп, фигура, равнозначная таким людям, как Лихачев, Сахаров, крупнейшая личность. Он отметил, что в своих оценках Антонова всегда была "очень интеллигентна, если ей что-то не нравилось, она говорила, но так, что это не могло никого обидеть"."Даже у себя в Пушкинском музее, который она сделала одной из выдающихся музейных институций в мире, она придумала "Декабрьские вечера", где собирала лучших из лучших в области музыки, выдумывала креативные проекты. Попасть на эти вечера было невероятным счастьем. Когда уходят такие личности, как Ирина Александровна Антонова, понимаешь всю громадность значения этого человека и невосполнимость потери", — заключил директор Большого театра.

https://ria.ru/20130701/830233286.html

https://ria.ru/20200410/1569866474.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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