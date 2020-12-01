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https://ria.ru/20201201/antonova-1587130808.html
Мнение Антоновой было важно во всех областях культуры, заявил Урин
Мнение Антоновой было важно во всех областях культуры, заявил Урин
Президент Пушкинского музея Ирина Антонова была высочайшим профессионалом, ее мнение было важно во всех областях культуры, сказал РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:43
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культура
умерла ирина антонова
ирина антонова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Пушкинского музея Ирина Антонова была высочайшим профессионалом, ее мнение было важно во всех областях культуры, сказал РИА Новости гендиректор Большого театра Владимир Урин.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.Он также отметил, что в своих оценках Антонова всегда была "очень интеллигентна, если ей что-то не нравилось, она всегда говорила, но так, что это не могло никого обидеть".
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умерла ирина антонова, ирина антонова, большой театр

Мнение Антоновой было важно во всех областях культуры, заявил Урин

12:43 01.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Пушкинского музея Ирина Антонова была высочайшим профессионалом, ее мнение было важно во всех областях культуры, сказал РИА Новости гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.
"Для меня Ирина Александровна Антонова – это столп, фигура, равнозначная таким людям, как Лихачев, Сахаров, крупнейшая личность. Ирина Александровна была высочайшим профессионалом, ее мнение во всех областях культуры было всегда очень важно. Это был невероятно образованный, интеллигентный человек, не было ни одной премьеры в Большом театре, на которой не было бы Ирины Александровны", - рассказал Урин.
Он также отметил, что в своих оценках Антонова всегда была "очень интеллигентна, если ей что-то не нравилось, она всегда говорила, но так, что это не могло никого обидеть".
Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград. 24 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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"Даже у себя в Пушкинском музее, который она сделала одним из лучших музейных институций в мире, она придумала "Декабрьские вечера", где собирала лучших из лучших в области музыки, выдумывала креативные проекты, попасть на эти вечера было невероятным счастьем. Когда уходят такие личности, как Ирина Александровна Антонова, понимаешь всю громадность значения этого человека и невосполнимость потери", - заключил Урин.
 
КультураУмерла Ирина АнтоноваИрина АнтоноваБольшой театр
 
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