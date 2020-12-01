https://ria.ru/20201201/antonova-1587130808.html

Мнение Антоновой было важно во всех областях культуры, заявил Урин

Мнение Антоновой было важно во всех областях культуры, заявил Урин

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова была высочайшим профессионалом, ее мнение было важно во всех областях культуры, сказал РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:43

2020-12-01T12:43

2020-12-01T12:43

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

большой театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587092651_0:426:2884:2048_1400x0_80_0_0_6a09e0ee3b0091db8f23ebd4d6418e31.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Пушкинского музея Ирина Антонова была высочайшим профессионалом, ее мнение было важно во всех областях культуры, сказал РИА Новости гендиректор Большого театра Владимир Урин.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.Он также отметил, что в своих оценках Антонова всегда была "очень интеллигентна, если ей что-то не нравилось, она всегда говорила, но так, что это не могло никого обидеть".

https://ria.ru/20201201/antonova-1587123657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, ирина антонова, большой театр