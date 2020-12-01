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Антонова была удивительно современным человеком, заявили в Госдуме
Антонова была удивительно современным человеком, заявили в Госдуме
Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова была замечательным специалистом и удивительно современным человеком, положительно воспринимавшим все новые веяния в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:18
2020-12-01T11:18
культура
умерла ирина антонова
ирина антонова
елена драпеко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова была замечательным специалистом и удивительно современным человеком, положительно воспринимавшим все новые веяния в музейном деле, рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.Депутат отметила, что парламентарии много взаимодействовали с Антоновой, так как она замечательным специалистом."Потом она была очень замечательная женщина, добрая, она всегда приглашала нас на выставки, с удовольствием рассказывала о них. Она же была членом очень многих общественных советов, она выступала в защиту национальной культуры… Это, конечно, потеря. Такие люди штучные в нашей культуре. Мне искренне жаль", - добавила депутат.
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умерла ирина антонова, ирина антонова, елена драпеко

Антонова была удивительно современным человеком, заявили в Госдуме

11:18 01.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова была замечательным специалистом и удивительно современным человеком, положительно воспринимавшим все новые веяния в музейном деле, рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.
"Она была очень современным человеком, до последних дней была удивительно современным человеком, поэтому все какие-то новые веяния в музейном деле она воспринимала очень положительно и очень билась за создание музейного квартала", - сказала Драпеко РИА Новости.
Депутат отметила, что парламентарии много взаимодействовали с Антоновой, так как она замечательным специалистом.
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Биография Ирины Антоновой
"Ее мнение было абсолютно экспертным мнением для нас. Мы всегда ей направляли наши новации по музейному делу, она всегда давала нам очень мудрые советы", - поделилась воспоминаниями зампред думского комитета.
"Потом она была очень замечательная женщина, добрая, она всегда приглашала нас на выставки, с удовольствием рассказывала о них. Она же была членом очень многих общественных советов, она выступала в защиту национальной культуры… Это, конечно, потеря. Такие люди штучные в нашей культуре. Мне искренне жаль", - добавила депутат.
 
КультураУмерла Ирина АнтоноваИрина АнтоноваЕлена Драпеко
 
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