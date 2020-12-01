Антонова была удивительно современным человеком, заявили в Госдуме
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова была замечательным специалистом и удивительно современным человеком, положительно воспринимавшим все новые веяния в музейном деле, рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.
"Она была очень современным человеком, до последних дней была удивительно современным человеком, поэтому все какие-то новые веяния в музейном деле она воспринимала очень положительно и очень билась за создание музейного квартала", - сказала Драпеко РИА Новости.
Депутат отметила, что парламентарии много взаимодействовали с Антоновой, так как она замечательным специалистом.
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"Ее мнение было абсолютно экспертным мнением для нас. Мы всегда ей направляли наши новации по музейному делу, она всегда давала нам очень мудрые советы", - поделилась воспоминаниями зампред думского комитета.
"Потом она была очень замечательная женщина, добрая, она всегда приглашала нас на выставки, с удовольствием рассказывала о них. Она же была членом очень многих общественных советов, она выступала в защиту национальной культуры… Это, конечно, потеря. Такие люди штучные в нашей культуре. Мне искренне жаль", - добавила депутат.