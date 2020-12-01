https://ria.ru/20201201/antonova-1587109922.html

Антонова была удивительно современным человеком, заявили в Госдуме

Антонова была удивительно современным человеком, заявили в Госдуме

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова была замечательным специалистом и удивительно современным человеком, положительно воспринимавшим все новые веяния в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:18

2020-12-01T11:18

2020-12-01T11:18

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

елена драпеко

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова была замечательным специалистом и удивительно современным человеком, положительно воспринимавшим все новые веяния в музейном деле, рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.Депутат отметила, что парламентарии много взаимодействовали с Антоновой, так как она замечательным специалистом."Потом она была очень замечательная женщина, добрая, она всегда приглашала нас на выставки, с удовольствием рассказывала о них. Она же была членом очень многих общественных советов, она выступала в защиту национальной культуры… Это, конечно, потеря. Такие люди штучные в нашей культуре. Мне искренне жаль", - добавила депутат.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, ирина антонова, елена драпеко