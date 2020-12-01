https://ria.ru/20201201/antitela-1587110468.html
Антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от болезни, заявил иммунолог
Антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от болезни, заявил иммунолог
Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:23
2020-12-01T11:23
2020-12-01T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741394_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_51d10f711956e47180f7f85ceeb4ba5b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.Серология – это метод исследования, при котором в крови обнаруживается не сам возбудитель заболевания, а реакция иммунной системы на него.Ранее в российских соцсетях появились сообщения о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали себе анализ на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования.Кроме того, Беркун считает, что даже если пациент знает, получил он плацебо или реальную прививку, это никак не влияет на результаты исследования и на репутацию вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/vaktsina-1587088461.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741394_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_3c9272339c102943138b65ebbae71ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.
Серология – это метод исследования, при котором в крови обнаруживается не сам возбудитель заболевания, а реакция иммунной системы на него.
"Если у них обнаружены антитела, это еще не говорит о том, что они защищены от болезни. В Израиле сейчас проводится проверка собственной прививки, и исследователи проверяют целый ряд антител - и обычная серология, которую делают в простых лабораториях, а кроме того, проверяют нейтрализующие антитела, которые считаются самыми важными, потому что обычная серология еще не гарантирует, что человек защищён от вируса", - сказал Беркун.
Ранее в российских соцсетях появились сообщения о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали себе анализ на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования.
Кроме того, Беркун считает, что даже если пациент знает, получил он плацебо или реальную прививку, это никак не влияет на результаты исследования и на репутацию вакцины.
"Даже если часть больных будет знать, я не думаю, что это может повлиять на качество самого исследования. Часть вещей проверяется, на которые эффект плацебо не влияет. Обычно участники испытаний должны заполнять дневник симптомов и им периодически делают ПЦР-тест. Не думаю, что сам факт, знает пациент или нет, может повлиять на то, заболеет он или нет", - заключил собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.