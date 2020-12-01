Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/antitela-1587110468.html
Антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от болезни, заявил иммунолог
Антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от болезни, заявил иммунолог
Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:23
2020-12-01T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741394_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_51d10f711956e47180f7f85ceeb4ba5b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.Серология – это метод исследования, при котором в крови обнаруживается не сам возбудитель заболевания, а реакция иммунной системы на него.Ранее в российских соцсетях появились сообщения о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали себе анализ на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования.Кроме того, Беркун считает, что даже если пациент знает, получил он плацебо или реальную прививку, это никак не влияет на результаты исследования и на репутацию вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/vaktsina-1587088461.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741394_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_3c9272339c102943138b65ebbae71ca2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, общество

Антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от болезни, заявил иммунолог

11:23 01.12.2020 (обновлено: 13:07 01.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.
Серология – это метод исследования, при котором в крови обнаруживается не сам возбудитель заболевания, а реакция иммунной системы на него.
"Если у них обнаружены антитела, это еще не говорит о том, что они защищены от болезни. В Израиле сейчас проводится проверка собственной прививки, и исследователи проверяют целый ряд антител - и обычная серология, которую делают в простых лабораториях, а кроме того, проверяют нейтрализующие антитела, которые считаются самыми важными, потому что обычная серология еще не гарантирует, что человек защищён от вируса", - сказал Беркун.
Ранее в российских соцсетях появились сообщения о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали себе анализ на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования.
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 08:59
Выяснилось, какие запреты действуют для испытателей вакцины от COVID-19
Кроме того, Беркун считает, что даже если пациент знает, получил он плацебо или реальную прививку, это никак не влияет на результаты исследования и на репутацию вакцины.
"Даже если часть больных будет знать, я не думаю, что это может повлиять на качество самого исследования. Часть вещей проверяется, на которые эффект плацебо не влияет. Обычно участники испытаний должны заполнять дневник симптомов и им периодически делают ПЦР-тест. Не думаю, что сам факт, знает пациент или нет, может повлиять на то, заболеет он или нет", - заключил собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
07:27Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
07:09Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
07:06Минобороны сообщило о результатах саперных работ миротворцев в Карабахе
06:50Губернатор Приморья поручил вернуть свет во все дома острова Русский
06:47"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big
06:35В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом
Лента новостейМолния