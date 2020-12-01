https://ria.ru/20201201/antitela-1587110468.html

Антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от болезни, заявил иммунолог

Антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от болезни, заявил иммунолог

Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:23

2020-12-01T11:23

2020-12-01T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Наличие антител к COVID-19 по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.Серология – это метод исследования, при котором в крови обнаруживается не сам возбудитель заболевания, а реакция иммунной системы на него.Ранее в российских соцсетях появились сообщения о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали себе анализ на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования.Кроме того, Беркун считает, что даже если пациент знает, получил он плацебо или реальную прививку, это никак не влияет на результаты исследования и на репутацию вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/vaktsina-1587088461.html

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2020

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коронавирус в россии, общество