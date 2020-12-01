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Адвоката Ефремова пригласили на допрос в СК в Волоколамске
Адвоката Ефремова пригласили на допрос в СК в Волоколамске
Адвоката Андрея Алешкина, представляющего интересы осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, пригласили на допрос в СК в Волоколамске,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:43
2020-12-01T12:43
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
волоколамск
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Адвоката Андрея Алешкина, представляющего интересы осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, пригласили на допрос в СК в Волоколамске, сообщил его защитник Антон Жаров."Вчера пытались вызвать на допрос Андрея Алешкина в следственный отдел СК в Волоколамске, была такая попытка. Мы попросили прислать нам официальную повестку, чтобы мы поняли, куда его вызывают и зачем. На сегодняшний день никто нам не отменил приглашение, но и официальной повестки не поступало", - сказал собеседник агентства.По словам адвоката, формально это связано с делом подзащитной Алешкина о побоях, по которому Волоколамский суд вынес приговор в виде штрафа, однако Жаров считает, что речь идет о деле Ефремова и "на него оказывается давление".Алёшкин представлял интересы Ефремова в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор, затем актер отказался от его услуг, однако потом, как рассказывал адвокат РИА Новости, он снова подписал договор с Ефремовым и вел от его имени переговоры о примирении с потерпевшими.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, волоколамск, происшествия

Адвоката Ефремова пригласили на допрос в СК в Волоколамске

12:43 01.12.2020
 
© Фото : @AleshkinDeputatАдвокат Андрей Алешкин
Адвокат Андрей Алешкин - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : @AleshkinDeputat
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Адвоката Андрея Алешкина, представляющего интересы осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, пригласили на допрос в СК в Волоколамске, сообщил его защитник Антон Жаров.
"Вчера пытались вызвать на допрос Андрея Алешкина в следственный отдел СК в Волоколамске, была такая попытка. Мы попросили прислать нам официальную повестку, чтобы мы поняли, куда его вызывают и зачем. На сегодняшний день никто нам не отменил приглашение, но и официальной повестки не поступало", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, формально это связано с делом подзащитной Алешкина о побоях, по которому Волоколамский суд вынес приговор в виде штрафа, однако Жаров считает, что речь идет о деле Ефремова и "на него оказывается давление".
Алёшкин представлял интересы Ефремова в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор, затем актер отказался от его услуг, однако потом, как рассказывал адвокат РИА Новости, он снова подписал договор с Ефремовым и вел от его имени переговоры о примирении с потерпевшими.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовВолоколамскПроисшествия
 
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