https://ria.ru/20201201/advokat-1587131086.html

Адвоката Ефремова пригласили на допрос в СК в Волоколамске

Адвоката Ефремова пригласили на допрос в СК в Волоколамске

Адвоката Андрея Алешкина, представляющего интересы осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, пригласили на допрос в СК в Волоколамске,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:43

2020-12-01T12:43

2020-12-01T12:43

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

волоколамск

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Адвоката Андрея Алешкина, представляющего интересы осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, пригласили на допрос в СК в Волоколамске, сообщил его защитник Антон Жаров."Вчера пытались вызвать на допрос Андрея Алешкина в следственный отдел СК в Волоколамске, была такая попытка. Мы попросили прислать нам официальную повестку, чтобы мы поняли, куда его вызывают и зачем. На сегодняшний день никто нам не отменил приглашение, но и официальной повестки не поступало", - сказал собеседник агентства.По словам адвоката, формально это связано с делом подзащитной Алешкина о побоях, по которому Волоколамский суд вынес приговор в виде штрафа, однако Жаров считает, что речь идет о деле Ефремова и "на него оказывается давление".Алёшкин представлял интересы Ефремова в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор, затем актер отказался от его услуг, однако потом, как рассказывал адвокат РИА Новости, он снова подписал договор с Ефремовым и вел от его имени переговоры о примирении с потерпевшими.

https://ria.ru/20201119/efremov-1585303784.html

волоколамск

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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, волоколамск, происшествия