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"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:26
2020-11-30T15:26
2020-11-30T15:26
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее мама. "Вчера был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего", — призналась она. Анна Заворотнюк также отметила, что ее мама не только "самая прекрасная и умнейшая женщина", но и еще "настоящий боец", который со всем справится.В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
https://ria.ru/20201113/zavorotnyuk-1584457527.html
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анна заворотнюк, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее мама.
"Вчера был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего", — призналась она.
Анна Заворотнюк также отметила, что ее мама не только "самая прекрасная и умнейшая женщина", но и еще "настоящий боец", который со всем справится.
"Хочу, чтобы она всегда была рядом", — написала Анна.
В августе прошлого года в СМИ появились
сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.