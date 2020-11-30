https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html

"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:26

2020-11-30T15:26

2020-11-30T15:26

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анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее мама. "Вчера был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего", — призналась она. Анна Заворотнюк также отметила, что ее мама не только "самая прекрасная и умнейшая женщина", но и еще "настоящий боец", который со всем справится.В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.

https://ria.ru/20201113/zavorotnyuk-1584457527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна заворотнюк, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк