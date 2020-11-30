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"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:26
2020-11-30T15:26
анна заворотнюк
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анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее мама. "Вчера был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего", — призналась она. Анна Заворотнюк также отметила, что ее мама не только "самая прекрасная и умнейшая женщина", но и еще "настоящий боец", который со всем справится.В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
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анна заворотнюк, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк

"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

15:26 30.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный прошедшему накануне Дню матери, а также рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее мама.
"Вчера был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего", — призналась она.
Анна Заворотнюк также отметила, что ее мама не только "самая прекрасная и умнейшая женщина", но и еще "настоящий боец", который со всем справится.

"Хочу, чтобы она всегда была рядом", — написала Анна.

В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:38Шоубиз
Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк
 
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