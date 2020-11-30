https://ria.ru/20201130/zapusk-1586888679.html

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутником Falcon Eye отложили

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутником Falcon Eye отложили

Старт российской ракеты-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T04:38

2020-11-30T04:38

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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Старт российской ракеты-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий, заявил глава компании Arianespace Стефан Израэль.Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.Запуск должен стать третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.

https://ria.ru/20201124/soyuz-1586022994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, thales alenia space, европа, париж, arianespace, космос - риа наука, союз, falcon