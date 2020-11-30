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Старт ракеты-носителя "Союз" со спутником Falcon Eye отложили
Старт ракеты-носителя "Союз" со спутником Falcon Eye отложили
Старт российской ракеты-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T04:38
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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Старт российской ракеты-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий, заявил глава компании Arianespace Стефан Израэль.Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.Запуск должен стать третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.
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земля, thales alenia space, европа, париж, arianespace, космос - риа наука, союз, falcon

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутником Falcon Eye отложили

04:38 30.11.2020 (обновлено: 04:43 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Старт российской ракеты-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий, заявил глава компании Arianespace Стефан Израэль.
"Существует риск удара молнии, поэтому невозможно произвести пуск сегодня. Нет проблем, запустим завтра", - заявил глава компании, уточнив, что следующая попытка планируется на то же время. Трансляция запуска велась на сайте компании.
Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.
Запуск должен стать третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 09:26РИА Наука
Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
 
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