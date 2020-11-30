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В Москве эвакуировали детский сад из-за короткого замыкания
В Москве эвакуировали детский сад из-за короткого замыкания
Не менее 170 человек эвакуировали в понедельник из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, никто не пострадал, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:18
2020-11-30T11:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Не менее 170 человек эвакуировали в понедельник из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в целях безопасности здание самостоятельно покинули 130 детей и 40 сотрудников персонала."После проверки дети и взрослые вернулись в помещение. На деятельности образовательной организации ЧП не отразилось", - резюмировал собеседник агентства.
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москва, происшествия

В Москве эвакуировали детский сад из-за короткого замыкания

11:18 30.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Не менее 170 человек эвакуировали в понедельник из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На первом этаже федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада №2 на улице Коштоянца произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности здание самостоятельно покинули 130 детей и 40 сотрудников персонала.
"После проверки дети и взрослые вернулись в помещение. На деятельности образовательной организации ЧП не отразилось", - резюмировал собеседник агентства.
 
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