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В Москве эвакуировали детский сад из-за короткого замыкания

В Москве эвакуировали детский сад из-за короткого замыкания

Не менее 170 человек эвакуировали в понедельник из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, никто не пострадал, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:18

2020-11-30T11:18

2020-11-30T11:18

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Не менее 170 человек эвакуировали в понедельник из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в целях безопасности здание самостоятельно покинули 130 детей и 40 сотрудников персонала."После проверки дети и взрослые вернулись в помещение. На деятельности образовательной организации ЧП не отразилось", - резюмировал собеседник агентства.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия