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В Москве эвакуировали детский сад из-за короткого замыкания
В Москве эвакуировали детский сад из-за короткого замыкания
Не менее 170 человек эвакуировали в понедельник из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, никто не пострадал, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:18
2020-11-30T11:18
2020-11-30T11:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Не менее 170 человек эвакуировали в понедельник из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в целях безопасности здание самостоятельно покинули 130 детей и 40 сотрудников персонала."После проверки дети и взрослые вернулись в помещение. На деятельности образовательной организации ЧП не отразилось", - резюмировал собеседник агентства.
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РИА Новости
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москва, происшествия