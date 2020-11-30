https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586998588.html

Задержанную в Минске корреспондента РИА Новости отпустили из милиции

Задержанную в Минске корреспондента РИА Новости отпустили из милиции

Корреспондент РИА Новости, задержанная на остановке общественного транспорта после освещения акции протеста в Минске, сообщила, что ее отпустили из милиции. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:40

2020-11-30T16:40

2020-11-30T17:56

протесты в белоруссии

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, задержанная на остановке общественного транспорта после освещения акции протеста в Минске, сообщила, что ее отпустили из милиции.Ранее корреспондент, имеющая действительную аккредитацию МИД Белоруссии, позволяющую осуществлять журналистскую деятельность на территории республики, сообщила, что была задержана в понедельник в Минске на остановке общественного транспорта сразу после окончания протестного "марша пенсионеров", который освещала. Ее доставили в Московское РУВД белорусской столицы.Спустя час корреспондент сообщила, что ее отпустили из милиции.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции постепенно перемещаются с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201130/marsh-1586967931.html

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