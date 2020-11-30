https://ria.ru/20201130/xiaomi-1586923694.html
Названы смартфоны Xiaomi, которые не получат обновление до MIUI 13
Названы смартфоны Xiaomi, которые не получат обновление до MIUI 13
В компании Xiaomi готовят к выходу новую версию фирменной оболочки MIUI. По сообщению инсайдеров, на которое ссылается Igeekphone, обновления не дождутся... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:35
2020-11-30T11:35
2020-11-30T12:35
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В компании Xiaomi готовят к выходу новую версию фирменной оболочки MIUI. По сообщению инсайдеров, на которое ссылается Igeekphone, обновления не дождутся пользователи многих популярных моделей.Новая версия MIUI 13 может быть представлена уже во втором квартале 2021 года, когда начнется ее бета-тестирование. В оболочке ожидаются изменения в интерфейсе, улучшения анимации и плавности картинки, а также и совершенно новые функции.Обновление, по данным сетевых инсайдеров, получат смартфоны 2019-2020 годов. А вот популярные Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2, Poco F1, Redmi Note 8 и другие модели могут остаться без MIUI 13. Возможно, некоторые смартфоны все-таки получат обновление, но продолжат работать на старой версии Android.MIUI одна из наиболее популярных оболочек для операционной системы Android. Первая версия программного обеспечения вышла в 2010 году, за год до того, как был представлен первый смартфон от Xiaomi Mi 1.
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xiaomi inc, google android, технологии
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
В компании Xiaomi готовят к выходу новую версию фирменной оболочки MIUI. По сообщению инсайдеров, на которое ссылается
Igeekphone, обновления не дождутся пользователи многих популярных моделей.
Новая версия MIUI 13 может быть представлена уже во втором квартале 2021 года, когда начнется ее бета-тестирование. В оболочке ожидаются изменения в интерфейсе, улучшения анимации и плавности картинки, а также и совершенно новые функции.
Обновление, по данным сетевых инсайдеров, получат смартфоны 2019-2020 годов. А вот популярные Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2, Poco F1, Redmi Note 8 и другие модели могут остаться без MIUI 13. Возможно, некоторые смартфоны все-таки получат обновление, но продолжат работать на старой версии Android.
MIUI одна из наиболее популярных оболочек для операционной системы Android. Первая версия программного обеспечения вышла в 2010 году, за год до того, как был представлен первый смартфон от Xiaomi Mi 1.