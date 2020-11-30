https://ria.ru/20201130/vorobev-1586936796.html

Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций в Подмосковье

Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций в Подмосковье

Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остаётся на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:38

2020-11-30T12:38

2020-11-30T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остаётся на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.Губернатор отметил, что на сегодняшний день в регионе наблюдается нехватка врачей. Также он поручил правительству и юридическому блоку рассмотреть введённые в области меры по коронавирусу "и те из них, которые избыточные на данном этапе, должны быть рассмотрены, обсуждены с главным санитарном врачом". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586926231.html

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество