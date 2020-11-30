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Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций в Подмосковье
Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций в Подмосковье
Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остаётся на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:38
2020-11-30T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остаётся на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.Губернатор отметил, что на сегодняшний день в регионе наблюдается нехватка врачей. Также он поручил правительству и юридическому блоку рассмотреть введённые в области меры по коронавирусу "и те из них, которые избыточные на данном этапе, должны быть рассмотрены, обсуждены с главным санитарном врачом". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций в Подмосковье

12:38 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остаётся на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Обращаю внимание, что количество госпитализированных у нас по-прежнему высоко – 12-12,5 тысячи. В день порядка тысячи человек или чуть больше, мы должны госпитализировать, чтобы оказать помощь", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360" в ходе заседания областного правительства.

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Губернатор отметил, что на сегодняшний день в регионе наблюдается нехватка врачей. Также он поручил правительству и юридическому блоку рассмотреть введённые в области меры по коронавирусу "и те из них, которые избыточные на данном этапе, должны быть рассмотрены, обсуждены с главным санитарном врачом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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