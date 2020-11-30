https://ria.ru/20201130/vorobev-1586936796.html
Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций в Подмосковье
Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций в Подмосковье
Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остаётся на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:38
2020-11-30T12:38
2020-11-30T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остаётся на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.Губернатор отметил, что на сегодняшний день в регионе наблюдается нехватка врачей. Также он поручил правительству и юридическому блоку рассмотреть введённые в области меры по коронавирусу "и те из них, которые избыточные на данном этапе, должны быть рассмотрены, обсуждены с главным санитарном врачом". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586926231.html
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество