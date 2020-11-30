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Липецкая область
https://ria.ru/20201130/vodozabor-1586979810.html
Водозабор в селе Тербуны Липецкой области сдадут досрочно
Водозабор в селе Тербуны Липецкой области сдадут досрочно
Липецкая область получит более 38,5 миллионов рублей на досрочное завершение строительства водозабора в районном центре Тербуны протяженностью 24 километра, что РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:18
2020-11-30T15:18
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Липецкая область получит более 38,5 миллионов рублей на досрочное завершение строительства водозабора в районном центре Тербуны протяженностью 24 километра, что позволит обеспечить качественной водой более семи тысяч жителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что кроме жителей села водозабор обеспечит бесперебойную поставку качественной воды на предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тербуны". Ныне действующий в селе водозабор не справляется с этой задачей, поэтому весной 2020 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" началось строительство нового объекта."Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. В этом году увеличено финансирование для её решения, благодаря чему строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", - сказал глава региона.Общая стоимость строительства составит 295,4 миллиона рублей. На эти деньги будут пробурены 16 артезианских скважин глубиной сто метров, построены два резервуара чистой воды и станция второго подъема. Для улучшения качества воды установят станции обеззараживания и обезжелезивания. Освоить выделенные денежные средства предполагается в ближайшие три года.
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игорь артамонов, липецкая область

Водозабор в селе Тербуны Липецкой области сдадут досрочно

15:18 30.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочий во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю
Рабочий во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Липецкая область получит более 38,5 миллионов рублей на досрочное завершение строительства водозабора в районном центре Тербуны протяженностью 24 километра, что позволит обеспечить качественной водой более семи тысяч жителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что кроме жителей села водозабор обеспечит бесперебойную поставку качественной воды на предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тербуны". Ныне действующий в селе водозабор не справляется с этой задачей, поэтому весной 2020 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" началось строительство нового объекта.
"Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. В этом году увеличено финансирование для её решения, благодаря чему строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", - сказал глава региона.
Общая стоимость строительства составит 295,4 миллиона рублей. На эти деньги будут пробурены 16 артезианских скважин глубиной сто метров, построены два резервуара чистой воды и станция второго подъема. Для улучшения качества воды установят станции обеззараживания и обезжелезивания. Освоить выделенные денежные средства предполагается в ближайшие три года.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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