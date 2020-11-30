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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201130/voda-1586978592.html
Жители трех округов Подмосковья пожаловались на ржавую воду
Жители трех округов Подмосковья пожаловались на ржавую воду
Жители трех муниципалитетов Московской области пожаловались на неподобающее качество воды из-под крана, сообщил глава регионального министерства... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:11
2020-11-30T15:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лосино-петровский
одинцово
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Жители трех муниципалитетов Московской области пожаловались на неподобающее качество воды из-под крана, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник."На четвертом месте проблем за неделю в Подмосковье стали проблемы в многоквартирных домах. Так жители Одинцово, Домодедово и Лосино-Петровского жалуются на ржавую воду из-под крана. Это 7% от общего количества жалоб по направлению", - сказал Рымар.Он также добавил, что в топ проблем по многоквартирным домам вошли проблемы неисправности лифтов, отопления и ошибкам в квитанциях. Всего на региональный портал "Добродел" поступило 1187 сообщений, а прирост составил 87 жалоб.В общении с губернатором главы муниципалитетов и ведомств пообещали главе региона закрыть оставшиеся проблемы в кратчайшие сроки."Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
https://ria.ru/20201130/dobrodel-1586942624.html
московская область (подмосковье)
лосино-петровский
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московская область (подмосковье), лосино-петровский, одинцово

Жители трех округов Подмосковья пожаловались на ржавую воду

15:11 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Семенов / Перейти в фотобанкВ домах сахалинского поселка Шахтерска, который оказался без водоснабжения
В домах сахалинского поселка Шахтерска, который оказался без водоснабжения - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Семенов
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Жители трех муниципалитетов Московской области пожаловались на неподобающее качество воды из-под крана, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.
"На четвертом месте проблем за неделю в Подмосковье стали проблемы в многоквартирных домах. Так жители Одинцово, Домодедово и Лосино-Петровского жалуются на ржавую воду из-под крана. Это 7% от общего количества жалоб по направлению", - сказал Рымар.
Он также добавил, что в топ проблем по многоквартирным домам вошли проблемы неисправности лифтов, отопления и ошибкам в квитанциях. Всего на региональный портал "Добродел" поступило 1187 сообщений, а прирост составил 87 жалоб.
В общении с губернатором главы муниципалитетов и ведомств пообещали главе региона закрыть оставшиеся проблемы в кратчайшие сроки.
Добродел - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Лосино-ПетровскийОдинцово
 
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