https://ria.ru/20201130/voda-1586978592.html

Жители трех округов Подмосковья пожаловались на ржавую воду

Жители трех округов Подмосковья пожаловались на ржавую воду

Жители трех муниципалитетов Московской области пожаловались на неподобающее качество воды из-под крана, сообщил глава регионального министерства... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:11

2020-11-30T15:11

2020-11-30T15:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лосино-петровский

одинцово

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Жители трех муниципалитетов Московской области пожаловались на неподобающее качество воды из-под крана, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник."На четвертом месте проблем за неделю в Подмосковье стали проблемы в многоквартирных домах. Так жители Одинцово, Домодедово и Лосино-Петровского жалуются на ржавую воду из-под крана. Это 7% от общего количества жалоб по направлению", - сказал Рымар.Он также добавил, что в топ проблем по многоквартирным домам вошли проблемы неисправности лифтов, отопления и ошибкам в квитанциях. Всего на региональный портал "Добродел" поступило 1187 сообщений, а прирост составил 87 жалоб.В общении с губернатором главы муниципалитетов и ведомств пообещали главе региона закрыть оставшиеся проблемы в кратчайшие сроки."Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.

https://ria.ru/20201130/dobrodel-1586942624.html

московская область (подмосковье)

лосино-петровский

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), лосино-петровский, одинцово