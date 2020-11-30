Жители трех округов Подмосковья пожаловались на ржавую воду
© РИА Новости / Александр Семенов / Перейти в фотобанкВ домах сахалинского поселка Шахтерска, который оказался без водоснабжения
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Жители трех муниципалитетов Московской области пожаловались на неподобающее качество воды из-под крана, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.
"На четвертом месте проблем за неделю в Подмосковье стали проблемы в многоквартирных домах. Так жители Одинцово, Домодедово и Лосино-Петровского жалуются на ржавую воду из-под крана. Это 7% от общего количества жалоб по направлению", - сказал Рымар.
Он также добавил, что в топ проблем по многоквартирным домам вошли проблемы неисправности лифтов, отопления и ошибкам в квитанциях. Всего на региональный портал "Добродел" поступило 1187 сообщений, а прирост составил 87 жалоб.
В общении с губернатором главы муниципалитетов и ведомств пообещали главе региона закрыть оставшиеся проблемы в кратчайшие сроки.
"Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.