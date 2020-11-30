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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
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В Литве предложили бесплатно выдавать визы жителям Белоруссии
В Литве предложили бесплатно выдавать визы жителям Белоруссии
Министерство иностранных дел Литвы предлагает бесплатно выдавать национальные визы гражданам Белоруссии, которые, по мнению литовских властей, подвергаются... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:33
2020-11-30T16:33
протесты в белоруссии
мид литвы
белоруссия
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 30 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы предлагает бесплатно выдавать национальные визы гражданам Белоруссии, которые, по мнению литовских властей, подвергаются преследованиям на родине, сообщил кабмин балтийской республики."МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать литовские визы преследуемым режимом белорусам. Такой проект постановления правительства должен быть обсужден на заседании кабмином во вторник", - сообщается на сайте правительства.Проект предусматривает, что литовские визы будут выдаваться бесплатно белорусам после подачи мотивированного заявления о невзимании консульского сбора в госучреждение Литвы или неправительственную организацию, зарегистрированную в республике и работающую в области защиты прав человека и развития демократии.По данным МВД Литвы, белорусам выдано 674 разрешения на въезд в страну по особым гуманитарным причинам, из них 268 - уже находятся в балтийской республике.Предлагается, чтобы необходимая поправка вступила в силу уже 1 декабря.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и их перемещении с улиц во дворы. Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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мид литвы, белоруссия, литва, в мире

В Литве предложили бесплатно выдавать визы жителям Белоруссии

16:33 30.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Участница несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВИЛЬНЮС, 30 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы предлагает бесплатно выдавать национальные визы гражданам Белоруссии, которые, по мнению литовских властей, подвергаются преследованиям на родине, сообщил кабмин балтийской республики.
"МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать литовские визы преследуемым режимом белорусам. Такой проект постановления правительства должен быть обсужден на заседании кабмином во вторник", - сообщается на сайте правительства.
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Проект предусматривает, что литовские визы будут выдаваться бесплатно белорусам после подачи мотивированного заявления о невзимании консульского сбора в госучреждение Литвы или неправительственную организацию, зарегистрированную в республике и работающую в области защиты прав человека и развития демократии.
По данным МВД Литвы, белорусам выдано 674 разрешения на въезд в страну по особым гуманитарным причинам, из них 268 - уже находятся в балтийской республике.
Предлагается, чтобы необходимая поправка вступила в силу уже 1 декабря.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и их перемещении с улиц во дворы. Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Протесты в БелоруссииМИД ЛитвыБелоруссияЛитваВ мире
 
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