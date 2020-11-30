В Литве предложили бесплатно выдавать визы жителям Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
ВИЛЬНЮС, 30 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы предлагает бесплатно выдавать национальные визы гражданам Белоруссии, которые, по мнению литовских властей, подвергаются преследованиям на родине, сообщил кабмин балтийской республики.
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Проект предусматривает, что литовские визы будут выдаваться бесплатно белорусам после подачи мотивированного заявления о невзимании консульского сбора в госучреждение Литвы или неправительственную организацию, зарегистрированную в республике и работающую в области защиты прав человека и развития демократии.
По данным МВД Литвы, белорусам выдано 674 разрешения на въезд в страну по особым гуманитарным причинам, из них 268 - уже находятся в балтийской республике.
Предлагается, чтобы необходимая поправка вступила в силу уже 1 декабря.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и их перемещении с улиц во дворы. Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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