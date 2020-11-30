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В Приморье проверят видеообращение медиков о невыплате "ковидных" доплат

В Приморье проверят видеообращение медиков о невыплате "ковидных" доплат

Прокуратура Приморья организовала проверку после публикации в соцсетях видеообращения медиков скорой помощи из Большого Камня, которые пожаловались, что три... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T03:48

2020-11-30T03:48

2020-11-30T07:06

владивосток

приморский край

фокино

партизанск

большой камень

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку после публикации в соцсетях видеообращения медиков скорой помощи из Большого Камня, которые пожаловались, что три месяца не получали надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в системе здравоохранения края.В соцсетях опубликовано видеообращение медиков станции скорой помощи Большого Камня. Они сообщают, что в сентябре, октябре и ноябре не получали доплаты за работу с больными коронавирусом. До этого, по их словам, выплаты составляли 25 тысяч рублей при сумме в 37,5 тысячи рублей у их коллег со станций "скорой" из соседних городов – Партизанска, Фокино и других. По данным медиков, учреждение подведомственно ФМБА и финансирование оттуда приходит в полном объеме. Также врачи рассказали, что на 43 тысячи жителей города у скорой три автомобиля, один из которых поступил только недавно. Кроме того, по данным медиков, из-за нехватки младшего медперсонала часто фельдшерам приходится выезжать на вызовы ковидных больных в одиночку."Прокуратура начала проверку", - сказал собеседник агентства.В минздраве края РИА Новости уточнили, что все медицинские организации Большого Камня обслуживаются ФМБА.

https://ria.ru/20201031/vyplaty-1582493367.html

владивосток

приморский край

фокино

партизанск

большой камень

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владивосток, приморский край, фокино, партизанск, большой камень, происшествия