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В Приморье проверят видеообращение медиков о невыплате "ковидных" доплат
В Приморье проверят видеообращение медиков о невыплате "ковидных" доплат
Прокуратура Приморья организовала проверку после публикации в соцсетях видеообращения медиков скорой помощи из Большого Камня, которые пожаловались, что три... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T03:48
2020-11-30T07:06
владивосток
приморский край
фокино
партизанск
большой камень
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку после публикации в соцсетях видеообращения медиков скорой помощи из Большого Камня, которые пожаловались, что три месяца не получали надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в системе здравоохранения края.В соцсетях опубликовано видеообращение медиков станции скорой помощи Большого Камня. Они сообщают, что в сентябре, октябре и ноябре не получали доплаты за работу с больными коронавирусом. До этого, по их словам, выплаты составляли 25 тысяч рублей при сумме в 37,5 тысячи рублей у их коллег со станций "скорой" из соседних городов – Партизанска, Фокино и других. По данным медиков, учреждение подведомственно ФМБА и финансирование оттуда приходит в полном объеме. Также врачи рассказали, что на 43 тысячи жителей города у скорой три автомобиля, один из которых поступил только недавно. Кроме того, по данным медиков, из-за нехватки младшего медперсонала часто фельдшерам приходится выезжать на вызовы ковидных больных в одиночку."Прокуратура начала проверку", - сказал собеседник агентства.В минздраве края РИА Новости уточнили, что все медицинские организации Большого Камня обслуживаются ФМБА.
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владивосток
приморский край
фокино
партизанск
большой камень
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владивосток, приморский край, фокино, партизанск, большой камень, происшествия

В Приморье проверят видеообращение медиков о невыплате "ковидных" доплат

03:48 30.11.2020 (обновлено: 07:06 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку после публикации в соцсетях видеообращения медиков скорой помощи из Большого Камня, которые пожаловались, что три месяца не получали надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в системе здравоохранения края.
В соцсетях опубликовано видеообращение медиков станции скорой помощи Большого Камня. Они сообщают, что в сентябре, октябре и ноябре не получали доплаты за работу с больными коронавирусом. До этого, по их словам, выплаты составляли 25 тысяч рублей при сумме в 37,5 тысячи рублей у их коллег со станций "скорой" из соседних городов – Партизанска, Фокино и других. По данным медиков, учреждение подведомственно ФМБА и финансирование оттуда приходит в полном объеме. Также врачи рассказали, что на 43 тысячи жителей города у скорой три автомобиля, один из которых поступил только недавно. Кроме того, по данным медиков, из-за нехватки младшего медперсонала часто фельдшерам приходится выезжать на вызовы ковидных больных в одиночку.
"Прокуратура начала проверку", - сказал собеседник агентства.
В минздраве края РИА Новости уточнили, что все медицинские организации Большого Камня обслуживаются ФМБА.
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ВладивостокПриморский крайФокиноПартизанскБольшой КаменьПроисшествия
 
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