https://ria.ru/20201130/veloergometr-1586825313.html

В Тюмени нашли лучший способ реабилитации после болезни сердца

В Тюмени нашли лучший способ реабилитации после болезни сердца

Пациенты кардиологического отделения областной больницы города Ялуторовска Тюменской области уже несколько месяцев восстанавливают сердечно-сосудистую систему,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:00

2020-11-30T08:00

2020-11-30T11:05

хорошие новости

хорошие новости

ялуторовск

тюменская область

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пациенты кардиологического отделения областной больницы города Ялуторовска Тюменской области уже несколько месяцев восстанавливают сердечно-сосудистую систему, занимаясь на велоэргометре. Об этом сообщил областной департамент здравоохранения. Как считают тюменские врачи, такие тренировки — одна из лучших форм реабилитации для пациентов с заболеваниями сердца.Велоэргометр — это велотренажер, способный дозировать физическую нагрузку, что позволяет сделать тренировки безопасными для выздоравливающих пациентов. Он оснащен датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы. Врач определяет режим тренировок, и пациент занимается под надзором медперсонала. Время занятия и нагрузка могут постепенно меняться.Врачи отмечают, что такие занятия показаны не всем. В больнице считают, что лучше всего тренировки на велоэргометре подходят для реабилитации пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца.Курс занятий на велоэргометре уже прошли полторы сотни пациентов кардиологического отделения. Выздоравливающие замечают, что справляться с физической нагрузкой становится все легче, а тренировки не только улучшают самочувствие, но и приносят радость.

https://ria.ru/20201108/kardiologi-1583409921.html

ялуторовск

тюменская область

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хорошие новости, ялуторовск, тюменская область