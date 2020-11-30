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В Тюмени нашли лучший способ реабилитации после болезни сердца
В Тюмени нашли лучший способ реабилитации после болезни сердца
Пациенты кардиологического отделения областной больницы города Ялуторовска Тюменской области уже несколько месяцев восстанавливают сердечно-сосудистую систему,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:00
2020-11-30T11:05
хорошие новости
хорошие новости
ялуторовск
тюменская область
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пациенты кардиологического отделения областной больницы города Ялуторовска Тюменской области уже несколько месяцев восстанавливают сердечно-сосудистую систему, занимаясь на велоэргометре. Об этом сообщил областной департамент здравоохранения. Как считают тюменские врачи, такие тренировки — одна из лучших форм реабилитации для пациентов с заболеваниями сердца.Велоэргометр — это велотренажер, способный дозировать физическую нагрузку, что позволяет сделать тренировки безопасными для выздоравливающих пациентов. Он оснащен датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы. Врач определяет режим тренировок, и пациент занимается под надзором медперсонала. Время занятия и нагрузка могут постепенно меняться.Врачи отмечают, что такие занятия показаны не всем. В больнице считают, что лучше всего тренировки на велоэргометре подходят для реабилитации пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца.Курс занятий на велоэргометре уже прошли полторы сотни пациентов кардиологического отделения. Выздоравливающие замечают, что справляться с физической нагрузкой становится все легче, а тренировки не только улучшают самочувствие, но и приносят радость.
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хорошие новости, ялуторовск, тюменская область

В Тюмени нашли лучший способ реабилитации после болезни сердца

08:00 30.11.2020 (обновлено: 11:05 30.11.2020)
 
© Правительство Тюменской областиВелоэргометр для реабилитации пациентов с заболеваниями сердца, установленный в кардиологическом отделении больницы №23 города Ялуторовска Тюменской области
Велоэргометр для реабилитации пациентов с заболеваниями сердца, установленный в кардиологическом отделении больницы №23 города Ялуторовска Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Правительство Тюменской области
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пациенты кардиологического отделения областной больницы города Ялуторовска Тюменской области уже несколько месяцев восстанавливают сердечно-сосудистую систему, занимаясь на велоэргометре. Об этом сообщил областной департамент здравоохранения. Как считают тюменские врачи, такие тренировки — одна из лучших форм реабилитации для пациентов с заболеваниями сердца.
Велоэргометр — это велотренажер, способный дозировать физическую нагрузку, что позволяет сделать тренировки безопасными для выздоравливающих пациентов. Он оснащен датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы. Врач определяет режим тренировок, и пациент занимается под надзором медперсонала. Время занятия и нагрузка могут постепенно меняться.
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Врачи отмечают, что такие занятия показаны не всем. В больнице считают, что лучше всего тренировки на велоэргометре подходят для реабилитации пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца.
Курс занятий на велоэргометре уже прошли полторы сотни пациентов кардиологического отделения. Выздоравливающие замечают, что справляться с физической нагрузкой становится все легче, а тренировки не только улучшают самочувствие, но и приносят радость.
 
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