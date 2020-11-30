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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/vaktsina-1587021970.html
Трамп призвал не затягивать с лицензированием вакцины от COVID-19
Трамп призвал не затягивать с лицензированием вакцины от COVID-19
Президент США Дональд Трамп призвал управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не затягивать с выдачей разрешения РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:17
2020-11-30T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не затягивать с выдачей разрешения на использование вакцины от COVID–19, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте."Moderna подает заявку на разрешение для применения вакцины в экстренных случаях. FDA должно действовать быстро!" - написал Трамп.Как ожидается, заявка от компании Moderna будет подана в FDA в понедельник. Ранее аналогичную заявку подала американская компания Pfizer, разрабатывающая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech. Как заявил ранее министр здравоохранения США Алекс Азар, совещание консультативного комитета FDA по проверке вакцины Pfizer и BioNTech запланировано на 10 декабря, а одобрена эта вакцина может быть сразу через несколько дней после этого. Ожидается, что вакцина Moderna, в свою очередь, может быть одобрена неделей позже.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

Трамп призвал не затягивать с лицензированием вакцины от COVID-19

18:17 30.11.2020
 
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не затягивать с выдачей разрешения на использование вакцины от COVID–19, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Moderna подает заявку на разрешение для применения вакцины в экстренных случаях. FDA должно действовать быстро!" - написал Трамп.
Как ожидается, заявка от компании Moderna будет подана в FDA в понедельник. Ранее аналогичную заявку подала американская компания Pfizer, разрабатывающая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech. Как заявил ранее министр здравоохранения США Алекс Азар, совещание консультативного комитета FDA по проверке вакцины Pfizer и BioNTech запланировано на 10 декабря, а одобрена эта вакцина может быть сразу через несколько дней после этого. Ожидается, что вакцина Moderna, в свою очередь, может быть одобрена неделей позже.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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