https://ria.ru/20201130/vaktsina-1587021970.html

Трамп призвал не затягивать с лицензированием вакцины от COVID-19

Трамп призвал не затягивать с лицензированием вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп призвал управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не затягивать с выдачей разрешения РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:17

2020-11-30T18:17

2020-11-30T18:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

сша

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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не затягивать с выдачей разрешения на использование вакцины от COVID–19, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте."Moderna подает заявку на разрешение для применения вакцины в экстренных случаях. FDA должно действовать быстро!" - написал Трамп.Как ожидается, заявка от компании Moderna будет подана в FDA в понедельник. Ранее аналогичную заявку подала американская компания Pfizer, разрабатывающая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech. Как заявил ранее министр здравоохранения США Алекс Азар, совещание консультативного комитета FDA по проверке вакцины Pfizer и BioNTech запланировано на 10 декабря, а одобрена эта вакцина может быть сразу через несколько дней после этого. Ожидается, что вакцина Moderna, в свою очередь, может быть одобрена неделей позже.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586979156.html

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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире