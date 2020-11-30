https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586987232.html

Оман заинтересовался вакциной "Спутник V"

Оман заинтересовался вакциной "Спутник V"

Оман следит за информацией о российской вакцине "Спутник V" и в случае ее широкого применения будет сотрудничать с РФ в этом направлении, заявил посол Омана в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:53

2020-11-30T15:53

2020-11-30T16:21

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

оман

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Оман следит за информацией о российской вакцине "Спутник V" и в случае ее широкого применения будет сотрудничать с РФ в этом направлении, заявил посол Омана в Москве Юсеф Исса Али Аль Заджали.По его словам, Оман находится в постоянной координации с ВОЗ относительно возможных поставок вакцин против коронавируса. "Я думаю, что как только данные вакцины поступят в продажу, наше государство, безусловно, будет подавать заявки на закупки", - сказал посол."Относительно российской вакцины, мы следим внимательно за информацией по этому поводу и предоставляем информацию нашим соответствующим органам относительно российской вакцины. Если данная вакцина будет принята в широкое использование, безусловно, мы будем координировать свои усилия по линии наших специальных учреждений с соответствующими российскими ведомствами. Мы приветствуем сотрудничество в этом направлении", - отметил дипломат.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится III фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586970240.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, оман, в мире