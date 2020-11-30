Оман заинтересовался вакциной "Спутник V"
15:53 30.11.2020 (обновлено: 16:21 30.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, Оман находится в постоянной координации с ВОЗ относительно возможных поставок вакцин против коронавируса. "Я думаю, что как только данные вакцины поступят в продажу, наше государство, безусловно, будет подавать заявки на закупки", - сказал посол.
"Относительно российской вакцины, мы следим внимательно за информацией по этому поводу и предоставляем информацию нашим соответствующим органам относительно российской вакцины. Если данная вакцина будет принята в широкое использование, безусловно, мы будем координировать свои усилия по линии наших специальных учреждений с соответствующими российскими ведомствами. Мы приветствуем сотрудничество в этом направлении", - отметил дипломат.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится III фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19