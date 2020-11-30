https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586951528.html

Эксперт предположил, когда "Спутник V" начнет испытания на детях

Эксперт предположил, когда "Спутник V" начнет испытания на детях

Вакцину от коронавируса "Спутник V", вероятно, еще дополнительно испытают на животных, прежде чем исследовать её на детях, заявил один из организаторов... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:33

2020-11-30T13:33

2020-11-30T13:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вакцину от коронавируса "Спутник V", вероятно, еще дополнительно испытают на животных, прежде чем исследовать её на детях, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.Он уточнил, что только после завершения всех испытаний можно будет расширить оборот вакцины и применять ее уже и среди детей.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586926231.html

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коронавирус covid-19, общество