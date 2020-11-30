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https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586951528.html
Эксперт предположил, когда "Спутник V" начнет испытания на детях
Эксперт предположил, когда "Спутник V" начнет испытания на детях
Вакцину от коронавируса "Спутник V", вероятно, еще дополнительно испытают на животных, прежде чем исследовать её на детях, заявил один из организаторов... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:33
2020-11-30T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вакцину от коронавируса "Спутник V", вероятно, еще дополнительно испытают на животных, прежде чем исследовать её на детях, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.Он уточнил, что только после завершения всех испытаний можно будет расширить оборот вакцины и применять ее уже и среди детей.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, общество

Эксперт предположил, когда "Спутник V" начнет испытания на детях

13:33 30.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вакцину от коронавируса "Спутник V", вероятно, еще дополнительно испытают на животных, прежде чем исследовать её на детях, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
"По детям должны быть, наверное, проведены дополнительные исследования на лабораторных животных - доклинические, это является обычной практикой",- сказал Тарасов в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 11:52Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о ходе исследований вакцины "ЭпиВакКорона"
Он уточнил, что только после завершения всех испытаний можно будет расширить оборот вакцины и применять ее уже и среди детей.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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