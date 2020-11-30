https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586921257.html

Организатор рассказал о результатах испытаний вакцины "Спутник V"

Организатор рассказал о результатах испытаний вакцины "Спутник V"

Никто из добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V" на первом этапе летом, не заболел COVID-19, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:23

2020-11-30T11:23

2020-11-30T11:39

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никто из добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V" на первом этапе летом, не заболел COVID-19, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов."Прошло полгода с момента проведения исследования... мы с ними общаемся, регулярно отслеживает состояние, никто из них не заболел",- сказал Тарасов во время прямого эфира, который посвящен иммунизации населения для защиты от новой коронавирусной инфекции и транслируется на сайте стопкоронавирус.рф.Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество