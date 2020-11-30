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Организатор рассказал о результатах испытаний вакцины "Спутник V"
Организатор рассказал о результатах испытаний вакцины "Спутник V"
Никто из добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V" на первом этапе летом, не заболел COVID-19, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:23
2020-11-30T11:23
2020-11-30T11:39
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никто из добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V" на первом этапе летом, не заболел COVID-19, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов."Прошло полгода с момента проведения исследования... мы с ними общаемся, регулярно отслеживает состояние, никто из них не заболел",- сказал Тарасов во время прямого эфира, который посвящен иммунизации населения для защиты от новой коронавирусной инфекции и транслируется на сайте стопкоронавирус.рф.Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Никто из добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V
" на первом этапе летом, не заболел COVID-19
, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
"Прошло полгода с момента проведения исследования... мы с ними общаемся, регулярно отслеживает состояние, никто из них не заболел",- сказал Тарасов во время прямого эфира, который посвящен иммунизации населения для защиты от новой коронавирусной инфекции и транслируется на сайте стопкоронавирус.рф.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.