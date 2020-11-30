https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1586993786.html

В Омской области убивший пасынка ударом в живот получил 12,5 года колонии

В Омской области убивший пасынка ударом в живот получил 12,5 года колонии

Суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за смерть трёхлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, бил в живот, и... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:22

2020-11-30T16:22

2020-11-30T16:22

омская область

происшествия

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ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за смерть трёхлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, бил в живот, и за сломанную челюсть его матери, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По данным СУСК РФ по области, в июле в Оконешниковском районе отчим в нетрезвом состоянии ударил 3-летнего мальчика кулаком в живот, тот скончался на месте. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), мужчина арестован. После этого стало известно, что мать ребёнка состоит на профилактическом учете полиции как неблагополучный родитель. На должностных лиц завели уголовное дело о халатности.Как уточнила прокуратура, обвиняемый ударил пасынка в живот не только кулаком, но и ногой, затем ударил по лицу. Ребёнок умер от разрыва внутренних органов. В тот же день он сломал челюсть своей сожительнице - матери погибшего. Мужчину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)."В ходе расследования он признал в вину и дал подробные признательные показания. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщила пресс-служба.Приговор Оконешниковского райсуда в силу не вступил.

https://ria.ru/20201125/ubiystvo-1586269098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/peterburg-1585684434.html

омская область

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омская область, происшествия