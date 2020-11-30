Санду рассказала, как планирует решать проблемы в торговле с Россией
13:19 30.11.2020 (обновлено: 13:59 30.11.2020)
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что восстановление торговых отношений с Россией должно решаться не в рамках СНГ или ЕАЭС, а на двустороннем уровне.
На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и республикой от 3 апреля 2017 года.
"Мне не очень понятно, была ли соблюдена процедура, когда Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС, я попросила советников проверить этот вопрос. У нас нет проблем в торговле со странами СНГ, лишь с Россией, мы считаем, что эти проблемы нужно решать в двустороннем порядке, а не в рамках других форматов", - сказала Санду, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии отношений с ЕАЭС.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.